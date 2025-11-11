Novo ‘cãocurso’: Dois novos filhotes iniciam treinamento da PMPR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois novos filhotes estão em fase de treinamento para integrar o time de cães policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar do Paraná (PMPR), em Cornélio Procópio. Apresentados nas redes sociais, Ártemis e Argos dão os primeiros passos no chamado “cãocurso”, período de aprendizado que desenvolve as habilidades necessárias para atuar em operações de busca e identificação de drogas, armas e explosivos.

Os filhotes são da raça Pastor Belga Malinois, conhecida por sua facilidade de adestramento, característica que a tornou tradicional nas forças policiais do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A chegada dos novos integrantes foi possível graças à iniciativa própria dos policiais do batalhão, que adquiriram os cães com o objetivo de reforçar a equipe e ampliar a capacidade operacional das ações com cães.

Para se tornarem oficialmente parte da corporação K9, Ártemis e Argos ainda precisam concluir o processo de certificação da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), unidade especializada da PMPR responsável pela formação, padronização e excelência técnica dos cães de trabalho.

Após a certificação, os filhotes poderão pleitear o ingresso oficial na corporação por meio do acostamento à CIOC, que supervisiona todos os canis da Polícia Militar no estado. Enquanto não chegam às ruas, os filhotes seguem em treinamento diário, com atividades voltadas à socialização e estímulos sensoriais.

O progresso dos dois é acompanhado de perto pelos policiais e compartilhado nas redes sociais em perfis dedicados a eles. Apesar da rotina intensa, os futuros policiais ainda arrancam comentários sobre a “fofura” dos novos recrutas.

Operações com cães são sucesso no Paraná

A dupla tem boas referências a seguir. De janeiro a agosto deste ano, as operações realizadas pelos canis setoriais da PMPR, coordenadas pelo Sistema de Manutenção de Cães, resultaram na apreensão de mais de 72 toneladas de drogas, gerando um prejuízo estimado de R$ 300 milhões ao crime organizado.

Além das apreensões de entorpecentes, o trabalho das equipes K9 contribuiu para retirar de circulação 358 armas de fogo e cerca de 4 mil munições, além de mais de mil prisões realizadas com apoio dos cães policiais.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉