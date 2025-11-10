Novas vagas

Pai denuncia e provoca mudança no vestibular de Universidade no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 10/11/25 17h48
Imagem mostra pessoas fazendo uma prova em uma sala de aula.
Imagem ilustrativa. Foto: Depositphotos.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) terá que retificar o edital do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2025 após decisão judicial que apontou irregularidades na reserva de vagas para pessoas com deficiência. A liminar, publicada em 7 de novembro pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, atendeu a uma ação civil pública do Ministério Público do Paraná e determina a inclusão de cotas PCD em todos os cursos com seis ou mais vagas, incluindo Medicina.

A decisão chega a menos de duas semanas da realização das provas, marcadas para 23 de novembro. De acordo com a determinação, a universidade deverá permitir que todos os candidatos já inscritos possam optar por concorrer às novas vagas reservadas.

+ Leia mais

O problema foi identificado após a reclamação do pai de um candidato à 14ª Promotoria de Justiça de Maringá. As investigações revelaram que a UEM distribuiu o percentual de 5% destinado às pessoas com deficiência entre diferentes processos seletivos (Vestibulares de Verão e Inverno, PAS, SISU e Aprova Paraná), concentrando as reservas nos vestibulares e deixando cursos do PAS sem vagas PCD.

O MPPR também apontou inconsistências graves no processo, como o tratamento desigual entre cursos com o mesmo número de vagas. Enquanto alguns cursos como Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Secretariado contavam com reserva para pessoas com deficiência, outros como Medicina não previam essa cota, demonstrando aplicação irregular da política de inclusão.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna