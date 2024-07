A falta de chuva gera diversos problemas que podem afetar a nossa saúde. Garganta seca, nariz ressecado e até mesmo lábios rachados. Como amenizar ou até mesmo acabar com estes sintomas quando a previsão do tempo ignora a chuva? Siga estas dez dicas para evitar problemas de saúde com o tempo seco!

Dez dicas para melhorar a saúde em dias secos

Hidrate-se Bem: Beba muita água ao longo do dia para manter o corpo hidratado. Evite bebidas alcoólicas e cafeinadas, que podem desidratar.

Umidifique o Ambiente: Use umidificadores de ar ou coloque bacias com água nos cômodos para aumentar a umidade do ar. Plantas dentro de casa também podem ajudar.

Evite Banhos Muito Quentes e Longos: Prefira banhos mornos e rápidos para não ressecar ainda mais a pele.

Hidrate a Pele e os Lábios: Use cremes hidratantes e protetor labial para evitar o ressecamento da pele e dos lábios.

Cuidado com os Olhos: Se sentir os olhos secos, use colírios lubrificantes (lágrimas artificiais) recomendados por um oftalmologista.

Proteja o Nariz: Utilize soro fisiológico para hidratar as vias nasais, prevenindo o ressecamento e possíveis sangramentos.

Evite Atividades Físicas Intensas: Limite exercícios físicos intensos ao ar livre, especialmente nas horas mais quentes do dia, para evitar desidratação e mal-estar.

Alimente-se Bem: Consuma alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, para ajudar na hidratação do corpo.

Roupas Confortáveis: Use roupas leves e de tecidos naturais, como algodão, que permitem a pele respirar melhor.

Cuidado com Alérgenos: Mantenha a casa limpa e livre de poeira, ácaros e outros alérgenos que podem se intensificar com o tempo seco. Use panos úmidos para limpar superfícies e aspire regularmente.

