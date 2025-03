Show do Michel Teló, entrega de obras e promoções: programação do aniversário de Curitiba

A programação do aniversário de 332 anos de Curitiba, celebrado no mês de março, conta com shows, inaugurações e entregas de obras. O dia da cidade é em 29 de março, mas atividades ocorrerão durante todo o mês.

“Curitiba chega aos 332 anos cada vez mais comprometida com iniciativas de desenvolvimento urbano sustentável e que tornem nossa capital mais igualitária, conquistas que vão avançar nos próximos quatro anos de nossa gestão, que será de muito trabalho”, afirma o prefeito Eduardo Pimentel.

Confira as ações que acontecerão no mês:

Programação cultural do aniversário de Curitiba

No dia 21 será lançada a programação do Cine Passeia, nas Ruínas do São Francisco, que irá levar sessões de cinema gratuitas e ao ar livre para os bairros da capital. Nas Ruínas do São Francisco, haverá sessões nos dias 21, 22 e 23 de março.

Já no dia 29 de março, aniversário de 332 anos da capital, o cantor Michel Teló interpretará os sucessos da carreira ao lado da Orquestra à Base de Cordas de Curitiba. O espetáculo terá o local divulgado nos próximos dias e, além dos preços populares, parte dos ingressos terá distribuição gratuitamente a pessoas atendidas por programas sociais.

No mesmo dia, às 12 horas, será celebrada uma missa especial de aniversário na Catedral Basílica Menor com participação da Camerata Antiqua de Curitiba.

Ofertas no Sacolão da Família

No dia 27 de março haverá promoção de hortifrútis nos Sacolões da Família de Curitiba, que irão comercializar os produtos a R$ 2,99 o quilo (o preço normal é R$ 3,99).

Programação do Dia da Mulher

No sábado (08), Dia Internacional da Mulher, o prefeito lançará o programa Curitiba + Mulher, na Praça Oswaldo Cruz, envolvendo todas as secretarias da prefeitura em iniciativas de apoio à população feminina de forma permanente.

Também nesse dia ocorrerá o Circuito da Mulher, com ações da Secretaria Municipal da Saúde nas dez regionais, que incluem orientação sobre prevenção de doenças e oferta de mamografia.

Entregas de obras e serviços em Curitiba

Até o fim do mês, serão entregues o Estúdio Riachuelo no Centro, 120 moradias do Bairro Novo da Caximba, a revitalização do Armazém da Família do Caiuá na CIC, nova iluminação em 52 ruas do Centro, a revitalização da Avenida Victor Ferreira do Amaral no Tarumã, a estação-tubo UFPR da Linha Verde, o novo Ambulatório Encantar, a integração temporal do Terminal do Portão e Cine Guarani, 60 novos ônibus, o Wifi Curitiba no Zoológico, a nova grama sintética da Praça Soldado Wagner no Tatuquara e o Cras e Liceu de Ofícios Santa Quitéria.

O início das obras de macrodrenagem do Rio Atuba, a assinatura da Ordem de Serviço para construção do viaduto e pontes na divisa entre Curitiba e Pinhais e as entregas de 7,2 km de asfalto novo em ruas de saibro e 37 km de pavimento reciclado também marcam as celebrações pelos 332 anos da capital.

Programação de aniversário de Curitiba

(A programação e as datas podem ser alteradas)

8/3 – Lançamento do programa Curitiba + Mulher na Praça Oswaldo Cruz

8/3 – Circuito Saúde da Mulher nas dez Regionais

9/3 – Abertura da programação do Domingo no Centro na Rua Emiliano Perneta e inauguração de revitalização de calçadas e pavimentação da via

10/3 – Novo Decreto das feiras

11/3 – Paiol Digital Especial Mulheres no Teatro do Paiol

12/3 – Premiação do Nota Curitibana de Aniversário

13/3 – FAS Para Elas no Parque Barigui

15/3 – Red Bull Showrun na Avenida Cândido de Abreu

17/3 – Oficina Alimenta Cidades promovida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc)

17/3 – Inicio das festividades de aniversário nas Regionais: Bairro Novo (17/3), Fazendinha/Portão (18/3), Santa Felicidade (19/3), Tatuquara (20/3), Matriz (21/3), Boa Vista (24/3), Boqueirão (25/3), CIC (26/3), Pinheirinho (27/3) e Cajuru (28/3)

18/3 – Lançamento do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte 2025

18/3 – Lançamento do estudo Os Desafios do Sistema Alimentar de Curitiba, RMC e Litoral: Estratégias para a Promoção de Práticas Sustentáveis na Capital Paranaense.

20/3 – Inauguração da Praça Soldado Wagner, que ganhou nova cancha com grama sintética, no Tatuquara

21e 22/3 – Feira da Inovação na Rua XV de Novembro (Boca Maldita)

21/3 – Lançamento da programação do Cine Passeia (cinema nos bairros) com sessão de estreia nas Ruinas do São Francisco

24/3 – Abertura do Festival de Curitiba

25 a 27/3 – Smart City Expo Curitiba 2025 na Ligga Arena

26/3 – Mobilidade URBS

27/3 – Promoção nos Sacolões da Família (de R$ 3,99 para R$ 2,99)

27/3 – Aniversário de 13 anos do Hospital do Idoso Zilda Arns

28/3 – Entrega da revitalização do Armazém da Família Caiuá na CIC

28/3 – Inauguração do Estúdio Riachuelo no Centro

29/3 – Show do Michel Teló e Orquestra à Base de Cordas

2/4 – Comemoração do 1 ano do Pinhão Hub no Rebouças

Entregas e inaugurações em março

120 moradias do Bairro Novo da Caximba

Início das obras de macrodrenagem no Rio Atuba

Nova iluminação de 52 ruas do Centro

Entrega das obras de revitalização da Avenida Victor Ferreira do Amaral para passagem do novo Inter 2

Ordem de Serviço do Viaduto e Pontes na divisa Curitiba-Pinhais (Inter 2)

Entrega de 44,2 km de asfalto novo: 7,2 km em ruas de saibro e 37 km de reciclagem

Inauguração da estação UFPR da Linha Verde

Inauguração de iluminações cênicas da Igreja de São Grato (Mossunguê) e da Mesquita

Entrega do último lote de novos ônibus do pacote de 187 veículos zero quilômetro

Lançamento da integração temporal do Terminal do Portão e do Cine Guarani

Desconto na Linha Turismo durante o mês de março

Inauguração do CRAS e Liceu de Ofícios Santa Quitéria

Entrega de 23 novas vans “Laranjinha” de abordagem social a pessoas em situação de rua

Inauguração do módulo da Guarda Municipal na Praça Oswaldo Cruz no Centro

Entrega da revitalização da pista do Parque Barigui

Entrega da revitalização de trânsito no Centro

Lançamento da campanha “Ponto Cego”, de melhor sinalização dos pontos nos ônibus coletivos

Entrega de mais reforços na sinalização dos radares

Posse de novos servidores da Prefeitura de Curitiba

Inauguração do novo Ambulatório Encantar para crianças e adolescentes com TEA

Lançamento do Plano Municipal de Enfrentamento da Dengue

Inauguração de novas Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL) para combate ao Aedes aegypti

Inauguração da nova área de lazer da Rua Silvio Corazza, no Ganchinho

Entrega da revitalização da Praça Sinibaldo Trombini, em Santa Felicidade

Entrega da revitalização do Centro de Esporte e Lazer Caio Junior, no Cajuru

Entrega da revitalização da Praça da Liberdade, no Boa Vista

Entrega de 200 composteiras do programa COM-POS-TE

Entrega de vale-alimentação para famílias do programa Ecocidadão

Inauguração do novo parquinho e pista de skate do Eixo de Animação Arnaldo Faivro Busato, no Guaira

Lançamento do novo Walking Tour pelo Centro Histórico

Inauguração do Wifi Curitiba no Zoológico