Com investimento de R$ 25 milhões, nova sede do IFPR será construída em Araucária

Nesta sexta-feira (07), o Instituto Federal do Paraná (IFPR) passa oficialmente a ter uma sede em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Em solenidade com a presença do reitor Adriano Willian da Silva Viana Pereira, o prefeito Gustavo Botogoski assina o termo de cessão do imóvel que será destinado à unidade do IFPR no município.

O evento está marcado para as 11 horas, no Salão Nobre, que fica no 4º andar do Paço Municipal (rua Pedro Druszcz, nº 111, Centro).

O prédio fica em uma área com mais de 60 mil m² no bairro Thomaz Coelho, e a partir da cessão o IFPR poderá fazer as adaptações necessárias para iniciar as suas atividades no local. O imóvel é uma contrapartida do município para a implantação do instituto.

Antes mesmo do início do processo de seleção de localidades pelo Governo Federal, a Prefeitura já tinha um estudo técnico pronto sobre a importância da implantação de um campus na cidade, bem como sobre os benefícios e contrapartidas que o município oferece.

Investimento

Conforme anunciado pelo IFPR em audiência pública realizada em Araucária, contando a reforma e os equipamentos, o instituto vai investir cerca de R$ 25 milhões na unidade, sendo R$ 15 milhões na obra e R$ 10 milhões em equipamentos.

Na ocasião o IFPR elogiou os diferentes agentes da Prefeitura “que se colocaram à disposição, e se mostraram muito interessados na implantação da unidade em Araucária”. O trabalho articulado entre a instituição e o município teve representantes da Prefeitura que também fizeram parte do grupo de trabalho responsável por toda a documentação necessária entregue ao Ministério da Educação (MEC).

Instituto Federal

Os institutos federais oferecem de cursos de qualificação profissional/técnicos (ensino técnico nível médio) e cursos de nível superior e pós-graduação. Também promovem ações como programas de extensão e divulgação de pesquisas científicas e tecnológicas. A definição dos cursos em cada unidade leva em conta a demanda e o potencial de desenvolvimento econômico e social da região.