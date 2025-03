Prefeito de Curitiba liga para moradores de surpresa “Não é trote!”

Em uma ação inusitada, o prefeito Eduardo Pimentel decidiu telefonar pessoalmente para alguns dos sortudos contemplados nos 75º e 76º sorteios do programa Nota Curitibana. Na manhã desta quinta-feira (06), os ganhadores foram surpreendidos com a voz do próprio prefeito do outro lado da linha.

“Aqui é o prefeito Eduardo Pimentel, você ganhou prêmio no sorteio do Nota Curitibana. E não é trote”, foi a frase que deixou os curitibanos surpresos ao atenderem o telefone. A iniciativa do prefeito visou não apenas comunicar os prêmios, mas também agradecer aos cidadãos por participarem ativamente do programa.

Bianca Cristina do Valle, uma das felizardas que recebeu a ligação, não escondeu sua empolgação ao ser informada sobre o prêmio de R$ 50 mil. “Caramba, que surpresa boa!”, exclamou ela. Já Bruno Yassuda Pachecoski, ganhador de R$ 20 mil, reagiu com um “Nossa, que bacana” ao receber a notícia diretamente do prefeito.

Para aqueles que não conseguiram atender, como Karim Brandão de Holanda, também premiada com R$ 50 mil, o prefeito deixou mensagens de áudio. “Estou gravando esse áudio porque você não conseguiu atender minha ligação e para te informar que você foi a sorteada do prêmio de R$ 50 mil do Nota Curitibana. Obrigado por pedir CPF na Nota”, disse Eduardo na gravação.

O Nota Curitibana, lançado em 2018, já distribuiu cerca de R$ 19,86 milhões em prêmios. Além dos sorteios, o programa oferece créditos que podem ser utilizados de diversas formas, como transferência para conta corrente, recarga do cartão-transporte da Urbs ou abatimento de até 50% no IPTU.

Para participar, basta se cadastrar no site do Nota Curitibana e informar o CPF ao solicitar notas fiscais de serviços como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, entre outros. A cada R$ 50 em notas, é gerado um cupom para o sorteio mensal.

A entrega oficial dos prêmios aos ganhadores dos 75º e 76º sorteios está marcada para 12 de março. Além dos prêmios individuais, que variam de R$ 10 mil a R$ 50 mil, diversas entidades sociais também serão contempladas com valores entre R$ 5 mil e R$ 25 mil.