Show de Bruno Mars em Curitiba agita fãs; irmão do astro curte capivaras no Barigui

A expectativa já é grande para o show de Bruno Mars em Curitiba. Os shows ocorrem nesta quinta (31) e sexta-feira (1°) no Couto Pereira. Nas redes socais, a pergunta “Cadê Bruninho” está em alta. Os fãs querem saber onde o astro está hospedado.

Um prévia da ansiedade para as apresentações são imagens do palco montado no estádio do Coritiba. A Tribuna do Paraná mostrou no começo da semana a estrutura que vai servir de apoio ao artista.

Enquanto o mistério ronda Bruno Mars, inclusive com a hashtag Cadê o bruninho?“, na terça-feira (29), Eric Hernandez, o baterista e irmão mais velho de Bruno Mars, está curtindo Curitiba, inclusive com fazendo pose ao lado de capivaras no Parque Barigui.

O cantor já realizou 12 shows no Brasil esse ano, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Depois das apresentações em Curitiba, o último show está marcado para o dia 5 de novembro, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Eric Hernandez, irmão e baterista de Bruno Mars, está curtindo Curitiba. Nos comentários, povo já quer um CPF para ele. Foto: Reprodução/Instagram

Ingressos Bruno Mars

Os ingressos para os shows do Bruno Mars em Curitiba seguem a venda no site Ticketmaster (os valores variam de R$ 325 a R$ 1.250). Para entrar no evento, você deve apresentar o ingresso apenas pelo aplicativo Quentro. Ou seja, não serão aceitos impressos.

Os portões do estádio Couto Pereira irão abrir a partir das 16h e o show está previsto para começar às 21h, nos dois dias.

Show de Bruno Mars bloqueia ruas

Nos dias dos shows, vai ocorrer bloqueios de ruas em Curitiba. As interdições ocorrem nas seguintes vias:

Barão de Guaraúna com a Dr. Goulin;

Pedro Rolim de Moura com Augusto Severo;

Floriano Essenfelder com as ruas Alberto Bolliger, Mauá, 21 de abril e Ubaldino do Amaral;

Amâncio Moro com Mauá e Ubaldino do Amaral;

Ivo Leão com Dr. Zamenhof;

Tertuliano Muller com Dr. Zamenhof;

Maria Clara com Gottlieb Müeller e Mauá com Nicolau Maeder.