Os rumores para a vinda de Taylor Swift para o Brasil – e para Curitiba – subiram como um foguete nesta sexta-feira (02). O nome da cantora bombou no Twitter e a prefeitura de Curitiba mandou o recado: “Senhor, se for da sua vontade, estamos prontos!!! Vem loirinha!”, disse a prefeitura em seu perfil oficial no Twitter.

O tema voltou a ficar em alta após um post do jornalista José Norberto. Segundo ele, o anúncio da turnê da cantora está próximo.

SENHOR, SE FOR DA SUA VONTADE, ESTAMOS PRONTOS!!! 🙏🙏🙏

VEM LOIRINHA ✨ pic.twitter.com/MCluj6pojl — Prefs de Curitiba (@Curitiba_PMC) June 2, 2023

Desde março a vinda de Taylor Swift para Curitiba bomba nas redes. Segundo o jornal argentino El Dia a cantora fará shows na Argentina nos dias 6 e 8 de outubro e, em seguida, virá ao Brasil para apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Agora nos resta esperar. A aí, Taylor, bora dar um rolê de ônibus de turismo em Curitiba?

ATENÇÂO!



O anúncio de Taylor Swift no Brasil está chegando.



Avisei desde janeiro.



Preparem o calmante! — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 31, 2023

