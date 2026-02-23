Shopping em Curitiba vira ponto de largada para maior circuito de corridas da América Latina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Pátio Batel, shopping em Curitiba, se prepara para receber mais uma edição do Santander Track&Field Run Series 2026, considerado o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas.

A etapa Pátio Batel acontece no domingo, 1° de março, e contará com percursos de 5 e 10 quilômetros, reunindo corredores de diferentes perfis, desde iniciantes até atletas de alta performance. A primeira largada prevista será às 6h30, após preparação no estacionamento do shopping.

O circuito passará pelo Batel e bairros próximos, antes de retornar para a conclusão da corrida no mesmo local da largada, na Rua Hermes Fontes, onde os participantes serão recebidos com premiação no átrio do shopping no Piso L1, ativações de parceiros e música com DJ.

As inscrições estão disponíveis exclusivamente pela TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, onde os interessados podem consultar informações detalhadas sobre distâncias, horários e outros serviços oferecidos na prova. Todos os atletas inscritos recebem um kit exclusivo Track&Field, que inclui uma bag personalizada, camiseta thermodry e gifts de parceiros estratégicos. Ao cruzar a linha de chegada e concluir o desafio, os corredores garantem também uma medalha colecionável.

A retirada dos kits será realizada entre os dias 26 e 28 de fevereiro, diretamente na loja Track&Field do Pátio Batel. O horário de atendimento para a retirada será das 10h às 22h. Para quem não for correr, o Pátio Batel funcionará normalmente no domingo (1/03) da corrida, das 14h às 20h (e praça de alimentação das 11h às 22h).

Foto: Pátio Batel Content Lab

Cronograma e Serviço – Santander Track&Field Run Series Pátio Batel

Data da prova: 1° de março

Local: Pátio Batel – Av. do Batel, 1868 – Batel, Curitiba – PR

Horário: Primeira largada às 6h30

Retirada de kits: 26 a 28 de fevereiro, na loja Track&Field Pátio Batel (Piso L1, em frente ao Concierge)

Inscrições: App TFSports ou pelo site www.tfsports.com.br