Show na Pedreira altera trânsito no Abranches nesta quarta-feira

O show do trio australiano Rüfüs Du Sol na Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches em Curitiba, provocará alterações no trânsito da região nesta quarta-feira (25/2). O evento, previsto para reunir 15 mil pessoas, terá início às 20h e término às 23h, com abertura dos portões às 16h.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realizará bloqueios viários conforme o fluxo de chegada do público. As interdições ocorrerão nas ruas João Gava x João Enéas de Sá, Antônio Krainski x Nilo Peçanha, e João Gava x Antônio Krainski e Benedito Correia de Freitas. Moradores poderão acessar as vias bloqueadas mediante comprovação de residência.

Motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas. É esperado aumento no fluxo de tráfego nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão. A SMDT contará com apoio de monitores e fiscalização dos agentes de trânsito para garantir a segurança do público.