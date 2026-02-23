Bloqueios viários

Show na Pedreira altera trânsito no Abranches nesta quarta-feira

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 23/02/26 11h05
Show do Rüfüs Du Sol altera trânsito na região da Pedreira nesta quarta-feira (25/2). Foto: Isabella Mayer/SECOM

O show do trio australiano Rüfüs Du Sol na Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches em Curitiba, provocará alterações no trânsito da região nesta quarta-feira (25/2). O evento, previsto para reunir 15 mil pessoas, terá início às 20h e término às 23h, com abertura dos portões às 16h.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realizará bloqueios viários conforme o fluxo de chegada do público. As interdições ocorrerão nas ruas João Gava x João Enéas de Sá, Antônio Krainski x Nilo Peçanha, e João Gava x Antônio Krainski e Benedito Correia de Freitas. Moradores poderão acessar as vias bloqueadas mediante comprovação de residência.

Motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas. É esperado aumento no fluxo de tráfego nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão. A SMDT contará com apoio de monitores e fiscalização dos agentes de trânsito para garantir a segurança do público.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.