Palácio Riachuelo: reforma prevê reabertura em 2027

O Palácio Riachuelo, edifício histórico localizado no Centro de Curitiba, iniciou em dezembro de 2025 obras de reforma e restauro que devem ser concluídas em 2027, quando o prédio completará quase 100 anos. Inaugurado em 1929, o imponente edifício de arquitetura eclética fica na esquina das ruas Riachuelo e São Francisco, uma das áreas mais movimentadas do comércio central na época.

Fechado desde 2018, o Palácio Riachuelo está passando por intervenções em seus três pavimentos e terraço. As obras incluem a retirada de paredes internas no piso térreo, ampliando a entrada da Unidade de Interesse de Preservação (UIP). O prédio já abrigou estabelecimentos como a Casa Hilu, o Salão Recife e o Hotel Castelo.

O arquiteto Federico Pipa, responsável pelo processo de revitalização, explica que foi necessário resgatar a história da construção, que sofreu diversas transformações ao longo de quase um século. “Encontramos revestimentos cerâmicos sobre piso de madeira, portas originais escondidas em paredes e até um telhado de fibrocimento cobrindo um pátio provavelmente antes ensolarado”, relata.

Além da preservação de elementos originais como pé-direito alto, vitrais e janelões, o edifício receberá um novo elevador e uma segunda escada iluminada por claraboia. A designer de interiores Renata Lara está trabalhando em propostas que dialogam com a época da construção, variando entre estilos nostálgico, contemporâneo e industrial.

A previsão é que as obras de revitalização durem um ano, seguidas pelo restauro da fachada. O atual proprietário, Michel Issa Abdullah, espera atrair empresas de alcance nacional como locatárias, buscando parceiros que valorizem o patrimônio histórico e contribuam para a revitalização do Centro de Curitiba.