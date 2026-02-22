Festival do Morango invade tradicional praça de Curitiba

Entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, Curitiba recebe o Festival do Morango, evento gastronômico com entrada gratuita que promete conquistar o público pelo aroma, sabor e variedade do cardápio. A programação acontece das 12h às 22h, na Praça Afonso Botelho, em conjunto com o Beerland – Festival de Cerveja Artesanal.
Com proposta voltada à gastronomia de rua e experiências sensoriais, o festival reúne receitas doces e salgadas, além de cervejas artesanais, em um ambiente familiar, pet Friendly e ao ar livre.
Morango em várias versões
O morango é o grande protagonista do evento e aparece em receitas que vão do clássico ao contemporâneo, preparadas artesanalmente e com ingredientes selecionados. Entre as opções disponíveis ao público estão:
- Tortas artesanais com morangos frescos
- Merengues montados na hora
- Espetos de morango com chocolate
- Morango do amor
- Fondue de morango
- Milk-shakes e smoothies
- Sorvetes e sobremesas especiais
- Doces gourmet e combinações exclusivas criadas especialmente para o festival
A proposta é valorizar a fruta em diferentes texturas, apresentações e harmonizações, reforçando o apelo visual e o sabor marcante dos pratos.
Além dos doces, o Festival do Morango conta com uma área dedicada às opções salgadas, oferecendo uma experiência gastronômica completa. O evento atende desde quem busca uma sobremesa diferenciada até quem deseja fazer uma refeição completa durante a visita.
15 tipos de cervejas artesanais
O Beerland – Festival de Cerveja Artesanal complementa a programação com mais de 15 estilos de cervejas artesanais e aproximadamente 10 mil litros de chope, reunindo rótulos que harmonizam com os pratos doces e salgados disponíveis no festival. O evento também é petfriendly.