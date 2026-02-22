Curitiba distribui 100 composteiras e reforça ações sustentáveis no Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba distribuiu 100 kits de compostagem doméstica durante o evento Domingo no Centro, realizado neste domingo (22/02) no Calçadão da Rua XV. A ação faz parte do programa Com-pos-te!, que já entregou mais de 2 mil composteiras gratuitas na cidade desde 2022.

O programa visa reduzir o volume de resíduos orgânicos enviados ao aterro sanitário e incentivar a produção de adubo natural. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cerca de 470 toneladas de resíduos orgânicos deixaram de ir para o lixo comum graças à iniciativa.

Além da distribuição de composteiras, o evento contou com atividades de educação ambiental, brincadeiras para crianças e adultos, estandes de serviços e food trucks. A ação integra o programa Curitiba de Volta ao Centro, lançado em 2025 para revitalizar a região central da cidade.

Moradores que já praticam a compostagem foram homenageados com certificados de boas práticas. A professora Daiana Aparecida Stresser, do bairro Abranches, participa do programa desde 2024 e destacou os benefícios ambientais e terapêuticos da atividade para sua família.

O superintendente de Controle Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ibson Campos, ressaltou a importância da participação dos cidadãos para melhorar a qualidade de vida na cidade. Interessados em aderir ao programa de compostagem podem buscar informações junto à prefeitura.