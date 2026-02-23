Cidade do Paraná sediou quatro edições da Corrida São Silvestre na década de 1950

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sediada há mais de um século em São Paulo, a Corrida de São Silvestre também teve capítulos no Paraná. Quatro edições da prova foram realizadas em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Na década de 1950, o município foi escolhido como o segundo do país a sediar a tradicional disputa.

De acordo com registros do acervo do Museu Atílio Rocco, a primeira edição ocorreu em 31 de dezembro de 1951. O percurso chegava a 6 mil metros e passava pelo Centro da cidade, com largada na Rua XV de Novembro, em frente ao extinto Bar Helena.

A segunda edição, realizada no ano seguinte, teve como vencedor Manoel dos Santos, atleta do São José Esporte Clube, que assumiu a liderança ao fim da primeira volta. Já a terceira edição, em 1954, contou com inscrições gratuitas.

Essa prova teve percurso de 5.200 metros, reuniu 37 participantes e consagrou Paulo Graft como campeão. Em algumas edições, a premiação contou com doações de personalidades locais, como o ex-prefeito Fortunato Moss e Luiz Senegaglia, filho do fundador da indústria Senegaglia, além do apoio da prefeitura.

Não há informações sobre o motivo da corrida de São Silvestre deixar de ser realizada em São José dos Pinhais.

Corrida

A partir de 1948, a popularidade da Corrida de São Silvestre cresceu significativamente em São Paulo. Para organizar o número de participantes, a coordenação definiu que cada estado brasileiro teria direito de enviar seu primeiro colocado para a “Grande Final”, disputada em 31 de dezembro.

Em 1945, a prova passou a permitir a inscrição de atletas estrangeiros. A seleção ocorria por meio de seletivas realizadas nos países de origem ou por convite da organização, que também podia indicar representantes de empresas patrocinadoras e de órgãos públicos envolvidos com o evento.

Uma das seletivas mais emblemáticas ocorreu em 1958, em Brasília. Foi a primeira prova esportiva da futura capital, ainda em construção. A largada contou com a presença do então presidente Juscelino Kubitschek, responsável pelo tiro de partida.

Para contribuir com o acervo da corrida em São José dos Pinhais, moradores podem enviar documentos ou imagens relacionados à história do município para o e-mail museu.municipal@sjp.pr.gov.br. No caso de fotografias, é possível encaminhar apenas a versão digitalizada, caso o proprietário não queira doar o material físico.