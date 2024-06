Shopping de Curitiba vira ponto oficial para retirada do cordão de girassol

A partir de agora, o ParkShoppingBarigüi passa a ter um ponto oficial para a retirada do cordão de girassol, acessório utilizado para identificar pessoas com deficiências ocultas, como surdez, fobias extremas, autismo, diabetes, asma, limitações intelectuais, entre outras.

O uso do colar – popular em diversos países e reconhecido no Brasil – evita constrangimentos ao usufruir de direitos, como atendimento preferencial e humanizado, por exemplo.

Clientes PkB poderão retirar a fita gratuitamente no SAC/Concierge, localizado no piso térreo, próximo à entrada principal do shopping, no chafariz. Para isso, é preciso preencher um formulário no momento da retirada.

A distribuição dos cordões de girassol no PkB faz parte do programa Multiplique o Bem, hub de responsabilidade social da Multiplan, que visa promover impacto social positivo, fortalecer laços comunitários e impulsionar a sustentabilidade.

A companhia acaba de firmar uma parceria exclusiva com a empresa global HD Sunflower e distribuirá 10 mil cordões de girassol, que ajudam a identificar, voluntariamente, pessoas que têm uma deficiência ou condição que pode não ser aparente. Além disso, serão realizados treinamentos sobre o tema com os colaboradores.

“Estamos muito felizes de a Multiplan ser o primeiro complexo de shoppings centers a serem parceiros da HD Sunflower no Brasil. É um passo importante em nossa missão de promover a inclusão e o respeito à diversidade. Essa iniciativa destaca o comprometimento da Multiplan em promover a conscientização e oferecer suporte à comunidade das pessoas com condições temporárias, crônicas ou deficiências ocultas. Estamos orgulhosos em contar com a Multiplan”, diz Flavia Callafange, HD Sunflower América Latina.

