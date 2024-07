Em maio e junho, o Shopping Estação, no centro de Curitiba, recebeu sete novas operações, ampliando o mix de opções para os clientes.

Somente no ramo de cosméticos e beleza, foram quatro novas lojas. A farmácia Beauty Pharma, a Color Make Up Store, a Selma Cosméticos e o quiosque da Touti, especializado em perfumes.

A La Martina, localizada no piso 2, tem semijoias banhadas a ouro 10 milésimos. O espaço conta com peças réplicas de grandes marcas europeias como Tiffany, Gucci, entre outras.

Na gastronomia, os clientes podem consumir os pratos italianos do Tagliata, restaurante que oferece massas, risotos e completo buffet de frios. Para a sobremesa, os famosos American Cookies, em um quiosque próximo a Praça de Alimentação.

