Shopping de Curitiba faz sessão de autógrafos com a medalhista olímpica Júlia Soares

A ginasta curitibana Júlia Soares, medalhista de bronze na Olímpiada de Paris 2024, vai encontrar os fãs para uma tarde de autógrafos e fotos. O evento está marcado para o domingo (1º), às 15 horas, no Shopping Estação.

Júlia Soares, bronze na ginástica artística por equipes e finalista na trave, chamou a atenção aos 18 anos pela entrada na trave com um movimento inédito e que carrega o seu próprio sobrenome: Soares.

Em 2021, em um papo com a Tribuna, Julia Soares falou sobre o sonho em representar Curitiba em Paris, algo que se concretizou de um jeito ainda mais especial:? com medalha!

Julia se dedica ao esporte desde pequena. Foi descoberta por Iryna Ilyashenko, atual técnica da seleção brasileira feminina de ginástica. A atleta já foi campeã Sul-Americana Júnior na trave, ganhou ouro na etapa de Baku da Copa do Mundo de ginástica artística, pódio quatro vezes no Sul-Americano e prata por equipes nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago,

No domingo, a curitibana vai estar das 15h às 17h, no piso L2, em frente a Smart Fit. O atendimento será feito por ordem de chegada, e o evento é gratuito.

