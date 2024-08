Shopping de Curitiba arrecada potes de vidro para banco de leite materno

O Shopping Curitiba, no Centro, se uniu à campanha do Agosto Dourado – mês da conscientização sobre a importância do aleitamento, e está arrecadando potes que serão utilizados para o armazenamento de leite materno. Os potes devem ser de vidro, com boca larga e tampa de plástico. Os materiais arrecadados serão enviados ao Banco de Leite do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com o Ministério da Saúde, o leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter e o protege de inúmeras doenças, como diarreia, infecções respiratórias e alergia.

As doações podem ser feitas no Fraldário do Shopping Curitiba (Piso L4), até o dia 31 de agosto.

Serviço

Campanha Agosto Dourado – Shopping Curitiba

O que: Arrecadação de potes de vidro, com boca larga e tampa de plástico

Até quando doar: 31 de agosto

Onde entregar: Fraldário (Piso L4).