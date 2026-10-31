Simulação de emergência em shopping de Curitiba bloqueia rua no Centro neste domingo

O Shopping Curitiba realizará um treinamento de emergência neste domingo (1º), das 8h às 10h, com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e Superintendência de Trânsito (Setran). Durante a atividade, um trecho da Avenida Sete de Setembro será bloqueado para a realização dos procedimentos de segurança.

A simulação tem como objetivo preparar funcionários, lojistas e equipes operacionais para situações que exijam uma resposta rápida e organizada. A movimentação de agentes de segurança e equipes de emergência, tanto nas dependências do shopping quanto na área externa, fará parte do exercício.

Em outubro de 2024, o empreendimento realizou um treinamento semelhante, que simulou um assalto com reféns e pessoas feridas. Na ocasião, a atividade mobilizou forças de segurança e equipes de emergência, além de exigir medidas de organização do trânsito na região.

O exercício deste domingo integra as ações preventivas adotadas pelo shopping para aperfeiçoar os procedimentos de atendimento a emergências. A orientação é que as pessoas que estiverem nas proximidades não confundam a movimentação com uma ocorrência real.

O empreendimento não informou qual situação será simulada desta vez, nem especificou o trecho exato da Avenida Sete de Setembro que será interditado.