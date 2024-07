Sete bairros de Curitiba ficam sem água por obra na Sanepar

Uma obra da Sanepar pode deixar milhares de moradores de sete bairros de Curitiba com as torneiras secas nesta terça-feira (30). A falta de água pode ocorrer por causa de uma migração do sistema de energia no reservatório Tatuquara, que pode afetar o abastecimento em bairros de Curitiba.

Os serviços ocorrerão entre as 9 e as 12 horas, e podem causar oscilação de pressão ou falta de água temporária

Bairros de Curitiba que podem ficar sem água nesta terça-feira (30): Sitio Cercado, Pinheirinho, Tatuquara, Umbará, Campo de Santana, CIC e Ganchinho.

Segundo a Sanepar a previsão é de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente, até o fim da noite.

Ficou sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

