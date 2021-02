O primeiro dia de fevereiro promete ser de tempo fechado e com enorme possibilidade de chuva nesta segunda-feira (1º) em Curitiba e na Região Metropolitana. Aliás, quem precisar sair de casa nessa semana, terá a companhia do guarda-chuva. Quanto à intensidade da precipitação, na quinta-feira (4), deve ser mais forte e com chance de temporal

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai segue influenciando o tempo no estado. As chuvas ocorrem a qualquer hora do dia, porém entre as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste são previstas precipitações mais significativas, com descargas elétricas e rajadas de vento que podem ser fortes.

Em Curitiba, a previsão é de tempo nublado pela manhã e com chuva no começo da tarde até pela temperatura que ultrapassa 25ºC. À noite, o tempo vai permanecer úmido e com a sensação de queda de temperatura.

Uma dica para a semana é fazer uma visita no Museu Oscar Niemeyer (MON) que permite legal a visitação com segurança. Mesmo com a limitação de pessoas (200 ao mesmo tempo), o MON sugere que os visitantes busquem horários de menor movimento, especialmente pela manhã ou depois das 16h. Além disso, é preferível que o ingresso seja comprado pelo site do museu para não precisar passar pela bilheteria no local. O museu fica aberto para visitação entre terça e domingo, das 10h às 18h. Confira a programação .

No Litoral do Paraná, o tempo vai ser semelhante ao de Curitiba. Pela manhã, o sol pode até aparecer timidamente, mas com o passar das horas a chuva vai chegar. A máxima para a segunda-feira é de 30ºC.

No interiorzão, o tempo segue sendo influenciado pela frente fria e chuvas mais fortes aparecem. Em Foz do Iguaçu, no Oeste do estado, a previsão é de tempo fechado durante todo o dia. Boa semana!