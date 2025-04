Semana Santa: veja programação das igrejas de Curitiba a partir desta quinta

Com a chegada da Semana Santa, que antecede o dia da Páscoa, igrejas e paróquias de Curitiba oferecem aos fiéis momentos de fé e confraternização a partir desta quinta-feira (17). A programação se estende por toda a cidade até o Domingo de Páscoa (20).

Por exemplo, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro, as celebrações tem início com a Missa de Lava-Pés, às 19 horas de quinta-feira (17). No domingo, as missas que celebram a ressurreição de Jesus serão realizadas às 9h, às 11h e às 18h.

A tradicional Bênção dos Alimentos ocorre no sábado (19) em diversas paróquias e igrejas da capital. Como de costume, as famílias levam os alimentos que serão consumidos no domingo para serem abençoados. Além disso, a programação da cidade inclui procissões e encenações da Paixão de Cristo em vários bairros durante o feriado.

Confira a programação da Semana Santa em Curitiba

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

Local: Praça Senador Correia, nº 128, Centro

Quinta-Feira Santa (17/04)

19h – Santa Missa da Instituição da Eucaristia e Lava-Pés

22h às 0h – Guarda do Santíssimo Sacramento

Sexta-feira Santa (18/04)

9h às 14h – Confissões

6h às 13h – Guarda do Santíssimo (aberto aos fiéis)

13h – Via-Sacra

14h – Celebração da Paixão de Cristo e Procissão do Senhor Morto

Sábado de Aleluia (19/04)

16h – Benção dos Alimentos

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/04)

9h, 11h e 18h – Santas Missas da Páscoa da Ressurreição do Senhor

Programação do Santuário Perpétuo Socorro

Local: Praça Portugal, s/n, Alto da Glória (ao lado do Estádio Couto Pereira)

Quinta-feira Santa (17/04)

7h, 9h, 12h e 15h – Adoração do Santíssimo

15h às 18h – Confissões

19h30 – Missa da Ceia do Senhor

21h – Adoração

Sexta-feira Santa (18/04)

7h às 14h – Adoração do Santíssimo

8h às 14h – Confissões

14h – As últimas sete palavras de Jesus

15h – Liturgia da Paixão de Cristo

16h – Procissão com a imagem do Senhor Morto

Sábado de Aleluia (19/04)

8h30 às 13h – Retiro na Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro

19h30 – Celebração da Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/04)

7h30 – Missa de Páscoa e benção dos frutos da colheita

9h, 10h30, 12h, 14h, 15h, 17h e 19h – Missa da Páscoa

Programação da Catedral de Curitiba

Local: Praça Tiradentes, S/N, Centro

Quinta-feira Santa (17/04)

18h30 – Celebração da Ceia do Senhor (lava-pés)

20h – Guarda do Santíssimo Sacramento

Sexta-feira Santa (18/04)

8h às 14h – Guarda do Santíssimo Sacramento

15h – Celebração da Paixão do Senhor

16h – Procissão do Senhor Morto

Sábado de Aleluia (19/04)

18h30 – Celebração da Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/04)

8h30, 10h e 17h30 – Missa da Páscoa

Paróquia Santo Antônio de Orleans

Local: Rua Ladislau Biernaski, nº 1, Cidade Industrial de Curitiba

Quinta-feira Santa (17/04)

20h – Missa da Ceia do Senhor e de Lava-pés

21h30 – Adoração

Sexta-feira Santa (18/04)

8h – Batismo e Apostolado da Oração

14h – Novena da Misericórdia

15h – Celebração da Paixão

Sábado de Aleluia (19/04)

10h e 15h – Benção dos alimentos

21h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/04)

6h – Missa de Páscoa e Café da Partilha

9h – Missa Solene de Páscoa

Santuário Nossa Senhora do Carmo

Local: Avenida Mal. Floriano Peixoto, nº 8520, Boqueirão

Quinta-feira Santa (17/04)

18h e 20h – Missa

Sexta-feira Santa (18/04)

15h e 17h – Missa

19h – Procissão

Sábado de Aleluia (19/04)

16h e 19h – Benção dos alimentos

Domingo de Páscoa (20/04)

8h, 10h, 12h e 18h – Missa de Páscoa