Este início de semana deve ser de temperaturas um pouco mais elevadas em Curitiba e região. Em relação aos últimos dias, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta um amanhecer com mínimas em torno de 14º C, com máximas acima dos 20º C.

+ Leia mais: Suspeito de abusar de crianças em banheiro de supermercado de Curitiba é preso

O sol deve continuar predominando. Nesta segunda-feira (24), de acordo com a meteorologia, a variação térmica na capital deve ficar entre 14º C e 21º C. Já na terça-feira (25), a marcação nos termômetros devem passar a 22º C de máxima.

Segundo o Simepar, nos últimos dias, as máximas em Curitiba e região giraram em torno dos 20º C.

Outras regiões

O Simepar aponta um aumento da instabilidade no Interior paranaense. Segundo a previsão para esta segunda-feira, há chance de “chuvas rápidas e localizadas que podem ocorrer por diversos momentos do dia, principalmente entre o noroeste, oeste e sudoeste, mas com baixo risco para temporais”

+ Leia mais: Revista alemã demite editora após falsa entrevista com Schumacher usando IA

Ainda conforme o Simepar, no Litoral também há chance de ocorrência de chuvas fracas ou garoas.



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?