O tempo em Curitiba durante a semana vai ter a sequência do calor e chuva. A alta temperatura próxima dos 30ºC resulta em tempestades de forma isolada, situação bastante comum nesta época de verão. Aliás, o fim de semana promete pancada de chuva mais intensa. Chama a atenção a chuva prevista para o próximo sábado: 33,7 milímetros.

Segundo o Simepar, neste início de semana no Paraná a instabilidade vai predominar em todas as regiões. Na Região Metropolitana de Curitiba e litoral a instabilidade ocorre preferencialmente a partir da tarde. Há risco de tempestades.

Na sequência da semana, a terça-feira (16) vai ser bem característica de verão. Durante a manhã o sol predomina e esquenta rápido. A partir da tarde, áreas de instabilidade atuam de forma bem isolada e rápida.

Probabilidade de chuvas é maior nos setores mais próximos a Santa Catarina. No noroeste e no norte paranaense temperaturas ficam bastante elevadas, com valores acima dos 35°C.

Previsão do tempo para Curitiba

Em Curitiba, a máxima fica próxima ou ultrapassa os 30ºC durante a semana. Com o calorão, pancadas de chuva não pode ser descartada a partir de terça. No fim de semana, especialmente no sábado (20), tem previsão de chuva intensa com 33.7 milímetros.

Vale ficar atento devido ao volume que pode provocar alagamentos e transtornos também no Litoral paranaense.

