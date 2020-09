O domingo em Curitiba foi marcado pela retomada da bandeira amarela, após três semanas com restrições um pouco mais severas para combate ao coronavírus. Animados pelo anúncio, os curitibanos foram para os parques e praças da cidade para aproveitar o calor do dia mais quente do ano e, claro, desrespeitarem, em sua maioria, senão as regras de isolamento, as regras do bom senso.

Muita gente se reuniu no gramado e calçadas próximas ao Museu Oscar Niemeyer, o já famoso “Parcão”. A maioria das pessoas flagradas pela nossa reportagem estavam sem máscara e muitas delas sem respeitar o distanciamento social. No Parque Barigui, as cenas se repetiram, conforme galeria de fotos abaixo feitas pelo repórter fotográfico Gerson Klaina.

Foto: Gerson Klaina Foto: Gerson Klaina Foto: Gerson Klaina Foto: Gerson Klaina Foto: Gerson Klaina Foto: Gerson Klaina Foto: Gerson Klaina Foto: Gerson Klaina

A prova de que ninguém está imune (como se isso fosse possível) foi a confirmação de que o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e sua esposa, Margarita Sansone, estão com a covid-19. Ambos tem um quadro de pneumonia leve e estão internados no Hospital Nossa Senhora da Graça.

