Seis estações-tubo de Curitiba serão desativadas a partir desta terça; saiba quais

Mais seis estações-tubo de Curitiba serão desativadas totalmente nesta terça-feira (10) para reforma. Elas estão no programa da Urbanização de Curitiba (Urbs) de revitalização de 69 estações-tubo da cidade, que prevê obras até outubro deste ano.

As seis estações-tubo que terão o funcionamento interrompido temporariamente a partir desta terça são:

Estação-tubo Antônio Lago – sentido Santa Cândida – desativação total no período de 10/06/2025 a 23/06/2025. Para deslocamentos, os passageiros poderão utilizar o Terminal Boa Vista ou a estação-tubo Fernando Noronha.



Estação-tubo Eucaliptos – sentido Boqueirão – desativação total no período de 10/06/2025 a 23/06/2025. Para deslocamentos, os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Euclides da Cunha ou Nova Europa.



Estação-tubo Euclides da Cunha – sentido Sítio Cercado – desativação total no período de 10/06/2025 a 23/06/2025. Para deslocamentos, os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Eucaliptos ou Érico Veríssimo.



Estação-tubo Hipólito da Costa – sentido Boqueirão – desativação total no período de 10/06/2025 a 23/06/2025. Para deslocamentos, os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Passarela ou Coronel Luiz José dos Santos.



Estação-tubo João Viana Seiler – sentido Boqueirão – desativação total no período de 10/06/2025 a 23/06/2025. Para deslocamentos, os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Cons. Dantas ou TRE.



Estação-tubo Moysés Marcondes – sentido Santa Cândida – desativação total no período de 10/06/2025 a 23/06/2025. Para deslocamentos, os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Constantino Marochi ou Bom Jesus.

Linhas que param nas estações em reforma são:

203 – Sta Cândida/C. Raso



502 – Circular Sul (Horário)



503 – Boqueirão



602 – Circular Sul (anti-horário)



X12 – Especial Boqueirão



Reforma das estações-tubo de Curitiba

O projeto de revitalização das estações-tubo é dividido em lotes e prevê a substituição de elementos estruturais metálicos do piso com excesso de corrosão e troca do piso naval, borrachas do piso, além da realocação da catraca da entrada para melhor acessibilidade.

No período de obras, os passageiros precisam ficar atentos porque as estações-tubo ficarão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários são avisados por meio de cartazes nos ônibus.