A última segunda-feira (26) do mês de outubro vai ser de tempo nublado em Curitiba, região metropolitana e litoral do Paraná. No entanto, o sol deve brilhar nas outras regiões e algumas cidades do interior vão passar de 30°C.

Depois da chuva no fim de semana que provocou estragos em alguns bairros da capital paranaense, o dia vai ficar cinzento e sem previsão de água. A chuva só deve a Curitiba e região, para aliviar um pouco a pior estiagem da história, quinta-feira (29).

A segunda vai começar com 16°C logo ao amanhecer. A temperatura máxima para esta segunda-feira em Curitiba é de 25°C no começo da tarde com uma noite agradável de 19°C. A semana em si promete uma variação na temperatura alternando tempo bom com dias mais cinzentos.

Já a chuva da quinta-feira não deve ser intensa e pouco altera o nível de reservatórios de água que abastecem a capital e região metropolitana, atualmente em apenas 28% – se chegar a 25%, a Sanepar terá de adotar um rodízio no abastecimento ainda mais severo, portanto, economize água!

No litoral do Paraná, a segunda-feira vai tem sol com nuvens. A máxima deve bater 26°C e a chuva deve chegar somente na terça-feira (27) e de maneira bem tímida. No interior, calor por grande parte das regiões. Em Londrina, no norte do Paraná, máxima chegando a 34°C.