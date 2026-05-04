Segunda-feira em Curitiba: obras, falta de água e chuva afetam a cidade

A segunda-feira (04/05) começa com alterações no trânsito e impactos em serviços essenciais em Curitiba e Paraná.
Enquanto o DER/PR reforça as restrições para veículos de carga na Ponte de Guaratuba, milhares de moradores da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) enfrentam falta de água.
Somam-se a isso as obras na Linha Verde, que exigem paciência dos motoristas sob um dia de chuva fraca e temperaturas em queda na capital.
Fique por dentro das principais notícias do dia, condições das rodovias, previsão do tempo e serviços para planejar o seu início de semana com tranquilidade.
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 04/05/2026
Destaque do dia
DER/PR reforça restrições a veículos de carga na Ponte de Guaratuba https://is.gd/S8g2co
📰 Notícias que são Destaque
1️⃣ Falta de água afeta milhares de moradores na RMC nesta semana. Saiba onde. https://is.gd/PbtHnj
2️⃣ Curitiba tem segunda-feira com chuva fraca e friozinho persistente. https://is.gd/8IqSge
3️⃣ Trânsito em Curitiba: bloqueio para nova obra e teste de paciência na Linha Verde. https://is.gd/tNov5D
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Nublado com 14°C.
🌤️ Hoje: Mín: 12°C / Máx: 21°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 15°C / Máx: 27°C.
Saiba mais: https://is.gd/u9Qim1
💧 Serviços (Água/Luz)
Copel: Sem avisos de manutenção programada para hoje.
Sanepar: Quatro Barras tem bairro sem água https://is.gd/PbtHnj
🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: R$ 8 milhões – Acumulou
💎 Lotofácil: R$ 4,3 milhões – 4 ganhadores
🍀 Quina: R$ 7,5 milhões – Acumulou
Saiba mais aqui: https://is.gd/zpeygG
📊 Indicadores Econômicos
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 187.318 pts
Copel (CPLE3): R$ 15,90
Sanepar (SAPR11): R$ 40,54
Dólar: R$ 4,97
Euro: R$ 5,82
Soja: R$ 125.68
Milho: R$ 57.91
**Índices consultados nesta segunda-feira (04/05/26) às 9h
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