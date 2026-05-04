Segunda-feira em Curitiba: obras, falta de água e chuva afetam a cidade

A segunda-feira (04/05) começa com alterações no trânsito e impactos em serviços essenciais em Curitiba e Paraná.

Enquanto o DER/PR reforça as restrições para veículos de carga na Ponte de Guaratuba, milhares de moradores da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) enfrentam falta de água.

Somam-se a isso as obras na Linha Verde, que exigem paciência dos motoristas sob um dia de chuva fraca e temperaturas em queda na capital.

Fique por dentro das principais notícias do dia, condições das rodovias, previsão do tempo e serviços para planejar o seu início de semana com tranquilidade.



☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 04/05/2026

Destaque do dia

DER/PR reforça restrições a veículos de carga na Ponte de Guaratuba https://is.gd/S8g2co

📰 Notícias que são Destaque

1️⃣ Falta de água afeta milhares de moradores na RMC nesta semana. Saiba onde. https://is.gd/PbtHnj

2️⃣ Curitiba tem segunda-feira com chuva fraca e friozinho persistente. https://is.gd/8IqSge

3️⃣ Trânsito em Curitiba: bloqueio para nova obra e teste de paciência na Linha Verde. https://is.gd/tNov5D

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Nublado com 14°C.

🌤️ Hoje: Mín: 12°C / Máx: 21°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 15°C / Máx: 27°C.

Saiba mais: https://is.gd/u9Qim1

💧 Serviços (Água/Luz)

Copel: Sem avisos de manutenção programada para hoje.

Sanepar: Quatro Barras tem bairro sem água https://is.gd/PbtHnj

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 8 milhões – Acumulou

💎 Lotofácil: R$ 4,3 milhões – 4 ganhadores

🍀 Quina: R$ 7,5 milhões – Acumulou

Saiba mais aqui: https://is.gd/zpeygG

📊 Indicadores Econômicos

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 187.318 pts

Copel (CPLE3): R$ 15,90

Sanepar (SAPR11): R$ 40,54

Dólar: R$ 4,97

Euro: R$ 5,82

Soja: R$ 125.68

Milho: R$ 57.91

**Índices consultados nesta segunda-feira (04/05/26) às 9h

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