Curitiba tem segunda-feira com chuva fraca e friozinho persistente

A previsão do tempo em Curitiba indica uma segunda-feira de céu encoberto e chuva fraca para os curitibanos. A capital paranaense deve registrar temperatura máxima de 20,2°C e mínima de 12,8°C, com sensação térmica variando entre 12°C e 24,6°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, atingindo 85% durante o período diurno.

O clima em Curitiba nesta segunda-feira será marcado por precipitações leves, com 40% de probabilidade de chuva durante o dia e acúmulo previsto de 0,85 milímetros. Os ventos soprarão do norte com velocidade média de 10 km/h, podendo apresentar rajadas de até 26 km/h. A nebulosidade será intensa, com cobertura de nuvens chegando a 99% no período diurno.

Durante a noite, a previsão do tempo aponta para mudanças nas condições meteorológicas. O céu ficará parcialmente nublado, com a probabilidade de chuva caindo para apenas 10% e sem acúmulo de precipitação esperado. A umidade relativa do ar subirá para 97%, enquanto os ventos diminuirão de intensidade, com velocidade média de 5 km/h vindos de norte-nordeste.

O nascer do sol está previsto para as 6h41 e o pôr do sol ocorrerá às 17h46. A Lua, em fase minguante, nascerá às 19h41. O índice UV (ultravioleta) ficará moderado durante o dia, atingindo nível 3, o que requer cuidados básicos com proteção solar para quem permanecer exposto ao ar livre por períodos prolongados.

Os curitibanos devem sair de casa preparados para a chuva fraca e as temperaturas amenas típicas do outono. É recomendável o uso de guarda-chuva ou capa de chuva, além de agasalhos leves para enfrentar a mínima de 12,8°C, especialmente nos períodos da manhã e noite quando as temperaturas ficam mais baixas.