Trânsito

Trânsito em Curitiba: bloqueio para nova obra e teste de paciência na Linha Verde

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 04/05/26 08h12
Imagem mostra uma remodelação no trânsito de Curitiba.
A Rua Desembargador Viera Cavalcanti será bloqueada no cruzamento com as ruas Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta para obras de pavimentação. Foto: Projeção/Prefeitura de Curitiba

Nesta segunda-feira (04/05), motoristas e pedestres que circulam por Curitiba devem estar atentos às alterações de tráfego, com desvios na Avenida Victor Ferreira do Amaral e bloqueios nas Mercês, além de um novo semáforo no Sítio Cercado.

Na Linha Verde, por exemplo, motoristas enfrentam nesta segunda-feira uma verdadeira prova de fogo e paciência: o primeiro dia com afunilamento de faixas em cima do novo Viaduto do Tarumã, o que promete congestionamento de até 5km em horários de pico.

Obras e Intervenções Viárias

  • Avenida Victor Ferreira do Amaral (Tarumã): Desvio de aproximadamente 700 metros para avanço das obras do Complexo Tarumã. O trânsito circula em apeas uma faixa naquela região.
    • Data: Desde 01/05/2026.
    • Duração: Longa duração, conforme o cronograma do complexo viário.
    • Impacto: Tráfego intenso devido à redução e desvio de pista em via de grande fluxo.
  • Rua Desembargador Vieira Cavalcanti (Mercês): Bloqueio no cruzamento com as ruas Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta devido às obras do projeto Novo Inter 2.
    • Data: Início em 04/05/2026.
    • Duração: Três dias (4, 5 e 6 de maio), das 9h às 17h.
    • Impacto: Motoristas encontrarão o trecho bloqueado durante o horário de trabalho. Antes das 9h e após as 17h, o tráfego é liberado em meia pista. Desvios podem ser feitos pela Rua Myltho Anselmo da Silva, ou pelas ruas Alcides Munhoz e Rua Professora Rosa Saporski.

Sinalização

  • Cruzamento das ruas Marte, José Manoel Voluz e Mandirituba (Sítio Cercado): Operação de um novo semáforo.
    • Data: A partir de 04/05/2026, às 10h.
    • Duração: Operação contínua/permanente.
    • Impacto: Melhora a segurança viária, organiza o fluxo de veículos e facilita a travessia de pedestres, com agentes no local para orientação inicial.
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