Trânsito em Curitiba: bloqueio para nova obra e teste de paciência na Linha Verde

Nesta segunda-feira (04/05), motoristas e pedestres que circulam por Curitiba devem estar atentos às alterações de tráfego, com desvios na Avenida Victor Ferreira do Amaral e bloqueios nas Mercês, além de um novo semáforo no Sítio Cercado.

Na Linha Verde, por exemplo, motoristas enfrentam nesta segunda-feira uma verdadeira prova de fogo e paciência: o primeiro dia com afunilamento de faixas em cima do novo Viaduto do Tarumã, o que promete congestionamento de até 5km em horários de pico.

Obras e Intervenções Viárias

Avenida Victor Ferreira do Amaral (Tarumã): Desvio de aproximadamente 700 metros para avanço das obras do Complexo Tarumã. O trânsito circula em apeas uma faixa naquela região. Data: Desde 01/05/2026. Duração: Longa duração, conforme o cronograma do complexo viário. Impacto: Tráfego intenso devido à redução e desvio de pista em via de grande fluxo.

Desvio de aproximadamente 700 metros para avanço das obras do Complexo Tarumã. O trânsito circula em apeas uma faixa naquela região. Rua Desembargador Vieira Cavalcanti (Mercês): Bloqueio no cruzamento com as ruas Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta devido às obras do projeto Novo Inter 2. Data: Início em 04/05/2026. Duração: Três dias (4, 5 e 6 de maio), das 9h às 17h. Impacto: Motoristas encontrarão o trecho bloqueado durante o horário de trabalho. Antes das 9h e após as 17h, o tráfego é liberado em meia pista. Desvios podem ser feitos pela Rua Myltho Anselmo da Silva, ou pelas ruas Alcides Munhoz e Rua Professora Rosa Saporski.

Bloqueio no cruzamento com as ruas Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta devido às obras do projeto Novo Inter 2.

Sinalização

Cruzamento das ruas Marte, José Manoel Voluz e Mandirituba (Sítio Cercado): Operação de um novo semáforo. Data: A partir de 04/05/2026, às 10h. Duração: Operação contínua/permanente. Impacto: Melhora a segurança viária, organiza o fluxo de veículos e facilita a travessia de pedestres, com agentes no local para orientação inicial.

Operação de um novo semáforo.