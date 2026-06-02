Satélite flagra desmatamento ilegal na Grande Curitiba e gera multa de R$ 109 mil

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental identificou nesta semana uma área de desmatamento ilegal na zona rural da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A irregularidade foi detectada por meio de monitoramento com imagens de satélite e resultou na aplicação de R$ 109 mil em multas ambientais e no embargo das áreas degradadas.

A detecção ocorreu durante análise remota realizada pelo setor de geoprocessamento da 4ª Companhia do batalhão. Após identificar indícios de supressão de vegetação nas imagens, equipes policiais foram ao local para vistoria presencial e constatação dos danos.

Durante a fiscalização, os policiais verificaram danos em áreas de floresta, incluindo vegetação em Área de Preservação Permanente, que são regiões protegidas por lei como margens de rios e nascentes. Também foram encontrados indícios de uso de fogo, o que agravou os danos ambientais.

O proprietário da área foi autuado administrativamente e as áreas atingidas foram embargadas para impedir novas intervenções. O caso segue para os procedimentos previstos na legislação ambiental. O monitoramento por satélite tem sido uma das ferramentas utilizadas para fiscalização de áreas verdes no estado.