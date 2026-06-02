Influenciador publica vídeo de suposto Ovni em Campo Largo; FAB emite nota sobre o caso

O influenciador Mayk Leão, de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, publicou vídeo no Instagram com imagens do que seria um suposto Ovni (objeto voador não identificado). Nas imagens, feitas com celular no último domingo (31), é possível ver um objeto aparentemente circular feito de luzes que parece pairar sobre uma região de mata fechada.

O caso repercutiu muito nas redes sociais, que até a Força Aérea Brasileira (FAB) se pronunciou sobre o caso (veja no final da matéria).

“Acho que acabei de ver uma nave alienígena gigantesca”, afirma Mayk, que costuma fazer postagens sobre resgates de animais. No vídeo, o influencer conta que algo pairou sobre a casa dele à tarde, emitindo barulho, e que à noite foi possível filmar o objeto sobre o que ele explica ser uma região de mata fechada, acima de um rio. “Não era um avião, não era um drone, era muito grande, tinha muitas luzes coloridas, foi surreal”, contou.

A publicação fez Mayk saltar de 40 mil seguidores para mais de 560 mil. O vídeo que mostra o objeto luminoso ultrapassou as 450 mil curtidas, teve mais de 10 mil compartilhamentos e recebeu quase 20 mil comentários.

Em outro vídeo, o influenciador conta que o objeto estava, à noite, quanto captou as imagens, acima de um local onde passa um rio, e que à tarde, fazia estalos quando estava sobre sua casa, um sítio em Campo Largo. “Sinto que o som que escutei na mata é similar a um inseto ou um estalar de dedos”, escreveu na postagem.

E em uma live feita em seu perfil no Instagram, Mayk conta que, no dia da aparição, os animais que cria no sítio estavam agitados. Contou que não há vizinhos por perto e que a cerca elétrica, próximo ao local onde ficam os cavalos, estava caída.

“Não sei o que derrubou a cerca, é algo que atravessou o pasto e pulou para a mata”, contou. Disse ainda que aviões sobrevoaram a região onde mora, e que enquanto tentava arrumar a cerca, ouviu ruídos vindos da mata, que acredita ser do objeto não identificado. Tempos depois, o barulho, que classificou semelhante a uma catraca ou engrenagem, estava sobre a casa onde mora.

O que diz a FAB

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou, “por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade”.

