Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 01 e 05 de junho de 2026

A Netflix abre junho com uma seleção variada para agradar a diferentes perfis de telespectadores. Em poucos dias, chegam ao catálogo um drama familiar tocante, uma comédia sobre fãs de k-pop, uma minissérie de true crime britânica, uma comédia histórica latino-americana e um k-drama de ação.

Confira, abaixo, detalhes do que estreia entre os dias 01 e 05 de junho na Netflix!

1. Risa e o Telefone do Vento – 03/06

“Risa e o Telefone do Vento” acompanha uma menina que descobre uma cabine telefônica mágica após perder o pai e passa a conversar com pessoas além da vida (Imagem: Reprodução digital | Digicine)

Este drama argentino, dirigido por Juan Cabral, com roteiro do próprio diretor em parceria com Pablo Minces, acompanha Risa, uma menina de 10 anos que perde o pai de forma inesperada. Em meio ao luto, ela descobre algo inusitado: uma cabine telefônica com poderes mágicos que a permite conversar com pessoas além da vida. Esse contato a faz encarar uma realidade que nunca imaginou ser possível. O elenco reúne Fabian Casas, Cazzu e Joaquín Furriel. O filme é uma história sensível sobre perda, saudade e a forma particular como as crianças lidam com o que os adultos não conseguem explicar.

2. As Fãs do Turno da Noite – 04/06

“As Fãs do Turno da Noite” acompanha duas amigas indonésias fanáticas por k-pop que tentam realizar o sonho de ver o grupo favorito ao vivo em Seul (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Vinda da Indonésia, a comédia criada por Monica Vanesa Tedja apresenta Jenar e Muti, duas amigas inseparáveis que trabalham juntas em um mercadinho em Jacarta e compartilham uma paixão em comum: são fanáticas pelo grupo de k-pop Purple Tea. Quando o grupo anuncia o maior show da carreira em Seul, as duas começam a calcular como viabilizar a experiência dos sonhos sem abrir mão das responsabilidades financeiras que carregam. O cansaço mental e do trabalho vai testando os limites das duas ao longo da jornada. Shenina Cinnamon, Nadya Syarifa e Emir Mahira lideram o elenco da produção.

3. A Testemunha – 04/06

Baseada em um caso real britânico dos anos 1990, “A Testemunha” expõe o impacto de um crime brutal na vida de uma criança e de seu pai ao longo dos anos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada em um dos casos criminais mais marcantes do Reino Unido nos anos 1990, a minissérie acompanha o assassinato de Rachel Nickell, uma jovem de 23 anos que foi brutalmente atacada em 1992 no parque Wimbledon Common enquanto passeava com o filho Alex, então com apenas dois anos. O foco da produção recai sobre a criança, única testemunha do crime, e sobre André Hanscombe, pai de Alex, que precisou lidar simultaneamente com o luto, a exposição midiática e a proteção do filho.

A série expõe também as falhas institucionais que marcaram o caso: um suspeito inocente foi perseguido, investigado por meios questionáveis e chegou a ser preso, enquanto o verdadeiro culpado só foi identificado e condenado anos depois, já nos anos 2000. A produção se apoia ainda no livro “The Last Thursday in July”, escrito pelo próprio André Hanscombe sobre a experiência.

4. México 1986 – 05/06

“México 1986” conta com humor e detalhes históricos a improvável candidatura mexicana para sediar a Copa do Mundo daquele ano (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Para quem já entrou no clima da Copa do Mundo, a comédia histórica mexicana dirigida por Gabriel Ripstein — com roteiro de Ripstein e Daniel Krauze — chega na hora certa. O filme acompanha a improvável candidatura do México para sediar a Copa do Mundo de 1986, quando o país assumiu a organização do torneio de forma audaciosa e contra todas as probabilidades, graças à engenhosidade de seus organizadores. Com muito humor e detalhes históricos, a produção revisita um dos momentos mais memoráveis do futebol latino-americano. Diego Luna, Karla Souza, Alvaro Guerrero e Daniel Giménez Cacho estão no elenco.

5. Aprendendo a Lição – 05/06

O k-drama “Aprendendo a Lição” mistura ação e crítica social ao retratar uma agência criada para restabelecer a ordem no sistema educacional da Coreia do Sul (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Aprendendo a Lição” acompanha a criação de uma agência governamental sul-coreana fundada em resposta ao crescimento de casos de violência nas escolas. Os professores recrutados para a iniciativa têm autorização para usar quaisquer meios necessários a fim de disciplinar alunos delinquentes e restabelecer a ordem no sistema educacional.

Kim Mu-yeol, conhecido por “O Gângster, o Policial e o Diabo”, interpreta o supervisor da agência, ao lado de Jin Ki-joo no papel da investigadora que se torna seu braço direito. O elenco conta ainda com Lee Sung-min, Pyo Ji-hoon e Ha Young. O roteiro é assinado por Lee Nam-kyu e a direção é de Hong Jong-chan.