São Paulo é o principal destino dos curitibanos que vão viajar de avião no feriado

Com o feriado da Proclamação da Independência (07) e da Padroeira de Curitiba (08) se aproximando, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), se prepara para o aumento de passageiros. De acordo com o aeroporto, mais de 67 mil pessoas devem passar pelo local neste 7 de setembro.

Ao todo, serão 560 pousos e decolagens operados pelas companhias aéreas durante o feriado. Entre os destinos mais procurados, São Paulo ocupa o primeiro lugar.

“Nossa operação está preparada para atender a todos os passageiros com segurança, conforto e proporcionando uma excelente experiência de viagem”, afirma o gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Eden Pisani Junior.

De acordo com a concessionária Motiva, responsável pela administração do aeroporto, para garantir fluidez e bem-estar aos viajantes, haverá reforços operacionais, ampliação das equipes de solo, serviços de limpeza intensificados e manutenção preventiva de infraestrutura e sistemas.