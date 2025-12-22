Santuário em Curitiba celebra missas especiais de Natal e Ano Novo

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, divulgou a programação especial de Missas de Natal e Ano Novo, que serão
celebradas nos dias 24 e 25 de dezembro e em 31 de dezembro e 1º de janeiro. As
celebrações marcam o nascimento de Jesus e a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.
De acordo com o redentorista do Santuário, padre Joaquim Parron, a programação foi
prepara para acolher as famílias e devotos neste tempo especial do calendário cristão. “O Santuário Perpétuo Socorro preparou uma programação especial para que as famílias possam viver o Natal e o início do Ano Novo em oração, participando das celebrações e confiando o novo ano de 2026 à intercessão de Maria, Mãe do Perpétuo Socorro”, afirma.
Além das Missas, o Santuário Perpétuo Socorro mantém, nos dias 24 e 31 de dezembro, a tradicional Novena à Mãe do Perpétuo Socorro, realizada ao longo de todo o dia, permitindo que os fiéis e devotos encontrem horários variados para a oração e a participação nas celebrações.
Horários das Missas de Natal e Ano Novo no Santuário Perpétuo Socorro
Dia 24 de dezembro – Vigília de Natal
● Novena à Mãe do Perpétuo Socorro: das 6h às 22h, a cada hora
● Missa da Vigília de Natal: 18h e 21h
Dia 25 de dezembro – Natal do Senhor
● Missas: 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30
Dia 31 de dezembro
● Novena à Mãe do Perpétuo Socorro: das 6h às 22h, a cada hora
● Missa e Novena: 7h, 12h e 21h
Dia 1º de janeiro – Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus (Ano Novo)
● Missas: 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30
Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praça Portugal, s/n, Alto da Glória, Curitiba (PR).
Informações: (41) 3253-2031.