Bancos abrem no Natal e Ano Novo? Saiba como fica o expediente

Com a chegada das festas de fim de ano, o funcionamento dos bancos muda e exige atenção dos clientes, principalmente em relação a prazos de pagamento e horários de atendimento. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou como será o expediente bancário neste período.

Nos dias 25 de dezembro, quando celebramos o Natal, e 1º de janeiro, feriado da Confraternização Universal, não haverá nenhum tipo de atendimento presencial nas agências. Também ficam suspensas as compensações bancárias, incluindo as Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED).

O Pix, o queridinho dos brasileiros, segue funcionando normalmente mesmo nos feriados, disponível 24 horas por dia, todos os dias.

Vale lembrar que no último dia do ano, 31 de dezembro, também não haverá expediente bancário nem compensações.

Bancos terão atendimento reduzido no fim de ano

Se você precisa ir até uma agência na véspera de Natal, programe-se: o atendimento será reduzido no dia 24 de dezembro. As agências funcionarão apenas das 9h às 11h, considerando o horário de Brasília. Nos estados com diferença de fuso horário em relação à capital federal, o expediente será das 8h às 10h.

A rotina volta ao normal em 26 de dezembro e 2 de janeiro. O último dia com expediente completo e atendimento normal ao público será 30 de dezembro.

Contas vencidas no feriado podem ser pagas depois?

E quanto às contas? As faturas de consumo como água, energia e telefone que vencerem em 25/12, 31/12 e 1º/1 poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil após o feriado.

Já para impostos e tributos, o alerta é diferente. A Febraban recomenda antecipar o pagamento quando o vencimento coincidir com feriados ou dias sem compensação, evitando assim juros e multas. Embora geralmente as datas de tributos já sejam ajustadas ao calendário de feriados, é sempre bom verificar com antecedência.

A dica da Febraban é aproveitar os canais digitais durante este período. Internet banking, aplicativos, caixas eletrônicos, atendimento por telefone e correspondentes bancários permitem realizar a maioria das operações bancárias com praticidade e segurança.

Os boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos pelo Débito Direto Autorizado (DDA), o que facilita a organização das finanças mesmo quando não há atendimento presencial.