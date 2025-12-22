É possível preparar diversas sobremesas de Natal sem glúten, garantindo que pessoas celíacas ou com intolerância possam desfrutar da ceia com segurança e sabor. Com alguns ajustes simples na receita e atenção aos ingredientes, é totalmente viável manter o clima festivo e oferecer opções doces inclusivas, sem abrir mão da textura e do gosto que tornam a celebração ainda mais especial.

A seguir, confira 7 sobremesas para o Natal sem glúten!

Torta de maçã sem glúten

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1/4 de colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1 ovo

Recheio

4 maçãs descascadas e fatiadas

2 colheres de sopa de suco de limão

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as farinhas, o sal, o óleo de coco e o ovo até obter uma massa homogênea. Abra a massa e distribua no fundo e nas laterais de uma forma de fundo removível com papel-manteiga. Reserve. Em um recipiente, misture as maçãs com o suco de limão, o açúcar mascavo, a canela e a noz-moscada. Coloque o recheio sobre a massa na forma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos, ou até que as maçãs estejam macias e a massa esteja dourada. Aguarde esfriar e sirva em seguida.

Brownie de chocolate sem glúten

Ingredientes

200 g de chocolate ao leite sem glúten

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

3 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Derreta o chocolate e o óleo de coco em banho-maria ou no micro-ondas. Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Adicione o chocolate derretido e misture bem. Acrescente a farinha de amêndoas, o cacau em pó e a castanha-do-pará, mexendo delicadamente. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Deixe esfriar antes de cortar e servir.

Musse de chocolate sem glúten (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Musse de chocolate sem glúten

Ingredientes

200 g de chocolate meio-amargo sem glúten e derretido

sem glúten e derretido 1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de extrato de baunilha

3 gemas de ovo

3 claras de ovo em neve

1 xícara de chá de creme de leite fresco

Amêndoas picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata o creme de leite até obter chantili. Reserve. Na batedeira, misture o chocolate derretido, o açúcar e o extrato de baunilha até ficar homogêneo. Adicione as gemas uma de cada vez, batendo bem após cada adição. Após, acrescente as claras em neve com cuidado, mexendo delicadamente com uma espátula. Coloque o chantili e misture delicadamente. Despeje a musse em taças individuais e leve à geladeira por 4 horas, ou até firmar. Retire da geladeira e sirva com as amêndoas picadas.

Bolo de Natal sem glúten

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

4 ovos

1/2 xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada

cozida e amassada 1 colher de chá de extrato de baunilha

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as farinhas, o bicarbonato de sódio, o sal, a canela e a noz-moscada. Em outro recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione o mel, o óleo de coco, a abóbora e o extrato de baunilha e misture. Depois, adicione os ingredientes líquidos aos secos e misture até obter uma massa homogênea. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Deixe o bolo esfriar antes de desenformar e sirva em seguida.

Panetone de chocolate sem glúten

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

doce 1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de açúcar demerara

2 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de leite morno

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de gotas de chocolate ao leite sem glúten

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite morno, o fermento e uma colher de sopa de açúcar. Deixe descansar por 10 minutos. Em outra tigela, misture as farinhas e o açúcar restante. Adicione os ovos, o óleo de coco, a essência de baunilha e o fermento ativado. Misture até formar uma massa homogênea. Acrescente as gotas de chocolate e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma de panetone e deixe crescer por 1 hora. Leve em forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos. Sirva em seguida.

Pudim sem glúten (Imagem: Beto Chagas | Shutterstock)

Pudim sem glúten

Ingredientes

Pudim

395 g de leite condensado

790 ml de leite integral

integral 3 ovos

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Com cuidado, adicione a água aos poucos. Mexa até dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Pudim

No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e os ovos por cerca de 2 minutos, até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada. Coloque a forma em uma assadeira maior e adicione água quente até a metade da altura da forma do pudim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Passe uma faca ao redor do pudim para soltá-lo e desenforme em um prato com cuidado. Sirva em seguida.

Trufa de chocolate sem glúten

Ingredientes

200 g de chocolate meio-amargo sem glúten

meio-amargo sem glúten 100 ml de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

Cacau em pó para empanar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, pique o chocolate em pedaços pequenos para facilitar o derretimento. Em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo baixo até começar a formar bolhas na lateral da panela. Despeje o creme quente sobre o chocolate picado e deixe descansar por 1 minuto. Misture com uma espátula até formar um creme brilhante e liso. Acrescente a manteiga e a baunilha, mexendo até incorporar. Leve a mistura à geladeira por 2 horas, até firmar. Com uma colher de chá, pegue pequenas porções e modele em bolinhas com as mãos ligeiramente untadas com manteiga. Passe cada trufa no cacau em pó até envolver totalmente. Sirva em seguida.