Terapia pet

Com touquinhas natalinas, ovelhas visitam pacientes em hospital de Curitiba; vídeos

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 22/12/25 15h43
ovelhas fazem visita em hospital de curitiba
Foto: Divulgação

O clima de Natal invadiu os corredores do Hospital Ônix Batel, da Hapvida Clinipam, em Curitiba, durante uma edição especial do projeto Terapia Pet. Desta vez, as estrelas da ação, as ovelhas, foram vestidas com touquinhas natalinas e percorreram os ambientes hospitalares levando momentos de descontração e afeto aos pacientes em tratamento, familiares e toda a equipe de profissionais.

A iniciativa, realizada em parceria com a ONG Amigo Animal e com o curso de Medicina Veterinária da Unicesumar, vai além do entretenimento: busca promover o bem-estar emocional em um ambiente que, naturalmente, carrega tensões e preocupações.

Vídeo: Divulgação

Jacqueline Avanci, diretora do hospital Ônix Batel, explica que essa ação faz parte do calendário fixo de iniciativas de acolhimento do grupo. “Uma vez por mês, recebemos as ovelhinhas e é sempre uma alegria muito grande, um momento de descontração, que muda o dia de todos aqui. A Terapia Pet auxilia o tratamento durante a internação, estimulando o conforto e acolhimento”, explica.

Para garantir a segurança de todos, a atividade segue um protocolo sanitário rigoroso, que inclui avaliação veterinária completa, verificação da carteira de vacinação atualizada dos animais, banho prévio e transporte adequado até o hospital.

Vídeo: Divulgação

