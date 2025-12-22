Gelateria artesanal de Curitiba cria sobremesas especiais de Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O aroma doce e envolvente dos gelatos artesanais ganha uma versão ainda mais especial neste fim de ano. A Crema Lab, conhecida por sua técnica italiana e seleção primorosa de ingredientes, preparou uma proposta que vai além do sabor, transformando a sobremesa em um verdadeiro ritual de encontros e celebrações à mesa.

Para as festas, a marca desenvolveu dois sabores exclusivos que só podem ser encontrados mediante encomenda. O primeiro é um refrescante sorbet de ameixa com calda de amarena, reunindo o frescor da nêspera e a intensidade marcante da cereja italiana em uma combinação perfumada e sem lactose. A segunda opção traz um gelato almendrado preparado com crema all’uovo e praliné de amêndoas, inspirado nos tradicionais doces conventuais da Península Ibérica, oferecendo uma experiência rica em contrastes de textura entre o cremoso e o crocante.

A apresentação é outro diferencial da proposta. As sobremesas chegam em bowls metalizados, desenvolvidos em parceria com a Vanessa Taques Casa, com design elegante que permite reutilização como peça decorativa após degustar o gelato. O cliente pode escolher entre dois tamanhos: a meia bola, com aproximadamente 1,4 kg e que serve até 10 pessoas, por R$ 279,00, ou a bola inteira por R$ 558,00.

As encomendas podem ser feitas até 22 de dezembro, exclusivamente pelo WhatsApp (41) 99652-8031. Para quem deseja saborear no Natal, a retirada acontece no dia 24, até às 15h. Já para o Ano Novo, os bowls podem ser retirados no dia 28, até as 16h. Vale ressaltar que os produtos são vendidos apenas sob encomenda e não estarão disponíveis nas vitrines das lojas.

Com essa proposta especial, a Crema Lab reforça sua assinatura que une sofisticação e autenticidade, respeitando o tempo necessário para criar uma sobremesa que transcende o paladar e se transforma em gesto, memória e afeto compartilhado.

Serviço

Crema Lab – Unidade Batel

Rua Deputado Antônio Baby, 18 – Batel

Segunda a domingo, das 11h às 21h

Horário especial de fim de ano: em recesso de 29/12 a 04/01/2026

Crema Lab – ParkShoppingBarigüi (Piso L3)

Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 12h às 20h

Segue o horário normal do shopping durante as festas