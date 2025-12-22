Decoração de Natal e de Ano-Novo: dicas para organizar a casa com estilo

Decorar a casa para as festividades de Natal e de Ano-Novo é uma excelente maneira de criar um ambiente acolhedor e cheio de alegria. Ao combinar cores vibrantes, luzes cintilantes e detalhes especiais, o lar se transforma em um cenário perfeito para celebrar com amigos e familiares. Esses elementos tornam o espaço mais convidativo, criando uma atmosfera mágica e permitindo que cada momento seja vivido de forma memorável.

Pensando nisso, o escritório Dantas & Passos Arquitetura, da dupla Paula Passos e Danielle Dantas, revela alguns segredos que contribuem para a criação de uma atmosfera propícia e que faz toda a diferença nessas noites especiais.

“Essa é uma época que merece ser marcada por luzes, cores, texturas e, principalmente, aromas, mas a empolgação pode resultar em erros que prejudicam a estética da decoração. Estimulamos nossos clientes a sempre renovar os ambientes, fazendo novos cantinhos para criar memórias duradouras”, enfatiza a dupla.

Elementos de Natal na decoração

Na busca pelo equilíbrio entre tradição e inovação, ao preparar a casa para o Natal, Paula Passos destaca que o coração da celebração é a árvore de Natal, mas também há outros símbolos que não podem faltar: guirlanda, Papai Noel, sinos, flores e folhagens, presentes embalados com antecedência, bem como os artigos religiosos para quem aprecia, como o presépio, a estrela de Belém, os anjos e a coroa do advento. Esses são alguns elementos que merecem destaque em sua elaboração.

Combinando as cores na decoração de Natal

Em uma toada ‘menos é mais’, uma decoração bem dosada é propícia em ambientes aconchegantes, de forma a envolver as pessoas para as trocas de presentes e abraços. Para não sobrecarregar, uma dica trazida pelas sócias do escritório é definir adereços que não fujam da paleta de cores evidenciadas no décor de interiores já existente.

“Para escolher a paleta de cor do Natal, deve-se ter em mente que as cores não podem entrar em discordância com a paleta já existente na residência, pois essa oposição negativa não criaria a harmonia desejada. No entanto, para quem deseja um Natal em tons mais naturais, como branco, bege ou verde musgo, pode combinar com detalhes dourados para trazer requinte”, explica Danielle Dantas.

Além disso, também é possível apostar nas cores comuns desta época do ano. “[…] O tradicional vermelho segue sendo uma paleta atemporal que pode ser mesclado com terracota para criar uma estética mais moderna”, enfatiza a arquiteta.

As almofadas são uma ótima opção de decoração para o Natal (Imagem: Denys R | Shutterstock)

Outros adornos para a noite de Natal

Além de uma árvore natalina bem decorada, com base, topo de destaque e adornada de enfeites, luzes, bolinhas, fitas e laços, outros adornos ficam muito interessantes em outros cômodos da casa, principalmente os situados na área social, como sala de estar, sala de jantar e cozinha.

“Recomendamos pitadas de ornamentações na mesa de centro, estante, no pano de prato da cozinha e na toalhinha de lavabo e guirlandas na porta. Também adoramos as almofadas presentes no sofá e pingentes pendurados nas cortinas”, adiciona Paula Passos.

Detalhes podem fazer grande diferença na decoração de Natal. “Também gostamos de explorar outras possibilidades como um cantinho que conte uma história natalina, uma varanda iluminada com pisca-pisca e um arranjo com velas decoradas na mesa de centro. Todas as escolhas denotam a expressão da família que habita essa casa”, declaram uníssonas as profissionais.

Para finalizar, a dupla pede atenção a uma questão quase sempre esquecida nas noites de Natal: o aroma. A aromatização é uma maneira de tornar o Natal memorável; por isso, é possível utilizar velas ou difusores com fragrâncias típicas, como canela, pinho e baunilha.

Tendências para o Ano-Novo

À medida que o ano se despede, as tendências decorativas para o Ano-Novo apontam para a renovação e a modernidade. Por isso, Danielle Dantas elenca que a clássica junção de cores neutras e metálicas, como prata e dourado, combinadas com toques de branco, segue como a melhor tendência para receber o primeiro dia dos próximos doze meses.

“O dourado participa nesse conjunto com a delicadeza e ares festivos. Outros elementos brilhantes, como luzes de LED e velas aromáticas, de lavanda ou capim-limão ou de romã e jasmim, são perfeitos para o glamour delicado, além do minimalismo evidenciado através do metal escovado e velas brancas“, diz.

As arquitetas sugerem finalizar a decoração com algum detalhe pessoal e significativo do ano que está acabando, como fotografias de momentos especiais. Ademais, uma playlist bem-feita, juntando um pouco dos gostos de todos os presentes, é primordial!

A decoração da mesa deve receber uma atenção especial (Imagem: Natali Nekrasova | Shutterstock)

Atenção com as mesas

A mesa posta é o centro das celebrações, merecendo uma atenção especial. De modo geral, as arquitetas pontuam a relevância de posicionar pratos, talheres, taças e guardanapos conforme o figurino. Acompanhe as dicas:

Natal: uma composição de louças bem escolhida faz a diferença. A tônica da festa permite tonalidades mais quentes e coloridas, acrescidas de arranjos naturais feitos com fitas, guardanapos personalizados, galhos, pinhas e folhas verdes.

uma composição de louças bem escolhida faz a diferença. A tônica da festa permite tonalidades mais quentes e coloridas, acrescidas de arranjos naturais feitos com fitas, guardanapos personalizados, galhos, pinhas e folhas verdes. Ano-Novo: para um toque mais clean, as mesas pedem mais brilhos, balões metálicos e sempre um bom menu e opções de bebidas.

Não esqueça da iluminação

Usualmente, essa é uma época em que as luzes estão em árvores, janelas e peitoris e, para tanto, o LED entra em cena como uma opção mais segura, econômica e com uma grande variedade de cores e tipos. Paula Passos chama atenção por não misturar luzes tão diferentes na árvore de Natal e no geral.

Além disso, a noite do dia 24 de dezembro pede luzes quentes e calorosas para receber o Natal. Já no Ano-Novo, é possível misturar luzes brancas e quentes para criar pontos visuais de conversas e abraços. Além disso, cores coloridas são bem-vindas para o festejo.

Para quem passa fora de casa

Para quem é do time de festas de fim de ano fora de casa, as arquitetas enfatizam que a organização é a chave para garantir tranquilidade. Antes de sair, elas especificam um checklist:

Fechar os registros de água e gás;

Tirar eletrônicos de tomadas;

Guardar itens de valor em cofres;

Fazer um seguro residencial;

Pedir que alguém próximo verifique, periodicamente, se está tudo certo ou instalar câmeras de segurança em que as imagens podem ser vistas no celular.

Por se tratar de temporada de muitas trocas, em que muitos se deslocam para passar as noites de festividades com pessoas e famílias anfitriãs, as profissionais ressaltam que é de bom-tom presentear aqueles que os recebem. “Itens de decoração são ótimos presentes e consideramos interessante a compra de bandejas, porta-guardanapos, baldes de gelo, porta-copos, difusor de aromas, porta-talheres, entre outros”, descrevem.

O armazenamento correto é importante para a durabilidade dos adornos (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)



Como organizar as decorações após as festas

Após as festividades de fim de ano, é chegada a hora de restaurar a ordem e colocar cada objeto no seu devido lugar. É um processo de retirar e armazenar os itens de decoração, um hábito que deve se repetir todos os anos. Segundo as arquitetas, deve-se armazenar o que realmente precisa. Elas recomendam uma triagem para descartar o que estiver quebrado ou queimado, como no caso das luzes. “E se a pessoa enjoou, um caminho coerente é a doação”, aconselha Paula Passos.

Nada de guardar sujo, a limpeza assegura a integridade para o ano seguinte e vale tanto para jogos americanos e guardanapos quanto para outros itens decorativos. Com o longo intervalo, é muito fácil esquecer onde cada elemento foi armazenado. A dica é categorizar em caixas organizadoras transparentes e etiquetadas. A árvore de Natal precisa ser desmontada para reduzir o volume, as luzes enroladas em um pedaço de papelão como base e a guirlanda, por sua delicadeza, merece sua própria caixa e sem nada por cima.

Por Emilie Guimarães