Volta às aulas

Salas renovadas e novos móveis: como Curitiba prepara a volta das crianças ao CMEI invadido

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 10/10/26 17h18
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Fotografia em plano médio do corredor interno de uma escola ou instituição de ensino, mostrando uma atividade de limpeza e manutenção. Em primeiro plano, à esquerda, uma trabalhadora de limpeza com cabelos loiros presos, vestindo blusa e calça cinzas, avental, luvas amarelas de borracha e botas pretas de cano alto, empunha um rodo de cabo vermelho para secar o piso de granito molhado. À direita, pela abertura de uma porta, vê-se parcialmente outra pessoa no interior de uma sala organizando materiais e equipamentos. No plano intermediário, as paredes brancas do corredor exibem murais e cartazes informativos com fotografias e trabalhos pedagógicos fixados com tachinhas. Ao fundo, o corredor estende-se em perspectiva, iluminado por luz natural difusa proveniente de janelas ao longe.
Aulas serão retomadas na quarta-feira (14). Fotos: Divulgação/Prefeitura de Curitiba.

A Prefeitura de Curitiba mobilizou equipes da Secretaria Municipal da Educação (SME) neste sábado (10) para limpar, pintar e reorganizar os espaços do CMEI São Braz, após a invasão registrada na sexta-feira (9). No episódio, 13 crianças foram feitas refém por um homem armado.

Para receber os alunos, a unidade receberá novos mobiliários e terá as salas reformuladas para acolher as crianças em um ambiente renovado. A previsão é que as atividades sejam retomadas na próxima quarta-feira (14).

A reorganização dos ambientes é feita com orientação de psicólogos, com o objetivo de minimizar o trauma vivido pela comunidade escolar. A proposta é preparar as salas para que as crianças encontrem um espaço diferente na volta às aulas.

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Além das mudanças na estrutura física, a Secretaria Municipal da Educação mantém contato com as famílias para identificar necessidades e oferecer suporte. O atendimento psicológico também está entre as medidas disponibilizadas pela Prefeitura.

As quatro crianças que precisaram ser encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) receberam alta e estão bem, em segurança com seus familiares.

Mudanças na segurança

A Prefeitura também prepara novas medidas para reforçar a segurança nas unidades municipais de ensino. Na próxima terça-feira (13), o prefeito Eduardo Pimentel reunirá representantes das áreas de Educação, Defesa Social e Guarda Municipal para avaliar alternativas. Entre as ações previstas está o reforço do patrulhamento da Guarda Municipal no entorno do CMEI São Braz.

Atualmente, Curitiba conta com controle de acesso nas 240 unidades de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e nas 188 escolas municipais, com identificação dos visitantes.

Em situações de emergência, as equipes podem acionar o apoio da Guarda Municipal. Segundo a administração municipal, a atuação das equipes escolares e a integração entre os órgãos de segurança, educação, saúde e Defesa Civil contribuíram para retirar outras crianças do local e reduzir os riscos durante a ocorrência.

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