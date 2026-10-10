Salas renovadas e novos móveis: como Curitiba prepara a volta das crianças ao CMEI invadido

A Prefeitura de Curitiba mobilizou equipes da Secretaria Municipal da Educação (SME) neste sábado (10) para limpar, pintar e reorganizar os espaços do CMEI São Braz, após a invasão registrada na sexta-feira (9). No episódio, 13 crianças foram feitas refém por um homem armado.

Para receber os alunos, a unidade receberá novos mobiliários e terá as salas reformuladas para acolher as crianças em um ambiente renovado. A previsão é que as atividades sejam retomadas na próxima quarta-feira (14).

A reorganização dos ambientes é feita com orientação de psicólogos, com o objetivo de minimizar o trauma vivido pela comunidade escolar. A proposta é preparar as salas para que as crianças encontrem um espaço diferente na volta às aulas.

Além das mudanças na estrutura física, a Secretaria Municipal da Educação mantém contato com as famílias para identificar necessidades e oferecer suporte. O atendimento psicológico também está entre as medidas disponibilizadas pela Prefeitura.

As quatro crianças que precisaram ser encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) receberam alta e estão bem, em segurança com seus familiares.

Mudanças na segurança

A Prefeitura também prepara novas medidas para reforçar a segurança nas unidades municipais de ensino. Na próxima terça-feira (13), o prefeito Eduardo Pimentel reunirá representantes das áreas de Educação, Defesa Social e Guarda Municipal para avaliar alternativas. Entre as ações previstas está o reforço do patrulhamento da Guarda Municipal no entorno do CMEI São Braz.

Atualmente, Curitiba conta com controle de acesso nas 240 unidades de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e nas 188 escolas municipais, com identificação dos visitantes.

Em situações de emergência, as equipes podem acionar o apoio da Guarda Municipal. Segundo a administração municipal, a atuação das equipes escolares e a integração entre os órgãos de segurança, educação, saúde e Defesa Civil contribuíram para retirar outras crianças do local e reduzir os riscos durante a ocorrência.