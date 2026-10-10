Após invasão de CMEI, Curitiba avalia colocar guardas municipais fixos nas escolas

Nesta sexta-feira (9), 13 crianças viveram momentos de terror em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Bráz, em Curitiba. Próximo às 15h, um homem, armado com uma faca, pulou o muro da escola e se trancou na sala com alunos com cerca de três anos de idade.

Em resposta ao ocorrido, a Prefeitura de Curitiba afirmou, neste sábado (10), que vai reforçar o patrulhamento da Guarda Municipal no CMEI. Também estão sendo analisadas novas medidas para ampliar a segurança de todas as unidades municipais de ensino.

No comunicado, a administração lembra que há um programa chamado “Conhecer para Prevenir”, da Defesa Civil, que já realizou mais de mil simulados em 440 escolas no ano passado. As atividades incluem procedimentos de evacuação, proteção das crianças e respostas a situações de invasão.

O CMEI São Bráz, inclusive, passou por um desses treinamentos. A prefeitura ressalta que a preparação foi determinante para a ocorrência da sexta-feira. “A rápida ação das professoras e demais servidores permitiu a retirada de outras crianças da unidade”, declara a nota.

Revisão da segurança da região

Na próxima terça-feira (13), o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) vai reuniu equipes de Educação, Defesa Social e Guarda Municipal para avaliar alternativas de segurança. Entre as opções, a prefeitura já considera presença fixa de guardas municipais, intensificação de rondas, melhora no controle de acesso e revisão de protocolos de segurança.

“O Município reconhece e agradece o preparo, a coragem e o compromisso dos profissionais do CMEI São Braz, assim como a atuação das forças de segurança. A proteção da comunidade escolar seguirá orientando as ações de prevenção e os investimentos em segurança nas unidades de ensino”, finaliza o texto.

O CMEI vai ser reaberto na quarta-feira (14) para que as crianças possam voltar as aulas. Os profissionais estão trabalhando agora sob a orientação de psicólogos para reformular a creche. É possível que a estrutura passe por uma pintura, para que as crianças possam voltar sem a lembrança dos momentos de tensão que viveram.