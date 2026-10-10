Homem que invadiu CMEI de Curitiba já havia sido detido em São Paulo

O homem que manteve crianças reféns em uma creche no bairro São Braz, em Curitiba, é apontado como o mesmo que, em 2021, tentou empurrar mulheres nos trilhos do metrô de São Paulo.

As informações são resultado de um levantamento do g1, que cruzou os dados de identificação do homem com documentos relacionados a um caso ocorrido em São Paulo. A apuração também localizou um boletim de ocorrência e um registro de alta hospitalar, que ajudaram a reconstituir parte do histórico dele.

O homem, de 40 anos, invadiu um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), em Curitiba, e manteve 13 crianças trancadas em uma sala. Após cerca de três horas de tentativas de negociação, ele foi morto pelas forças de segurança, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

As crianças foram resgatadas pelos policiais e nenhuma sofreu ferimentos graves. Após o episódio, todas elas e seus familiares devem receber atendimento médico e psicológico para avaliar possíveis impactos físicos e emocionais da situação.

À Tribuna do Paraná, a Polícia Militar informou que concluiu as diligências sob sua atuação. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que os órgãos competentes darão continuidade ao caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação.

Caso do metrô de São Paulo

Em abril de 2021, o homem tentou empurrar passageiras que estavam na plataforma da estação Sé, do metrô de São Paulo, em direção aos trilhos, no momento em que um trem se aproximava.

Imagens das câmeras de segurança registraram a ação e mostram as mulheres conseguindo se desvencilhar dele. Na época, o homem foi detido e, a pedido da Polícia Civil, encaminhado para internação hospitalar.

De acordo com a apuração do g1, ele recebeu alta em julho de 2021, cerca de três meses após o episódio. Os documentos consultados pelo veículo incluem um registro de alta hospitalar e um boletim de ocorrência relacionado ao caso.