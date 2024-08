Sábado amanhece com geada e temperaturas negativas no Paraná

A maioria das cidades do Paraná, como Curitiba e região metropolitana (RMC), registrou um amanhecer de sábado (10) bastante gelado. A previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicou geada e temperaturas negativas em alguns municípios.

De acordo com o Simepar, em Curitiba não foi registrada nenhuma geada. No entanto, isso não significa que a capital paranaense não ‘congelou’ os termômetros. A mínima deste sábado foi de apenas 3ºC.

A temperatura mais baixa registrada no Paraná foi em Inácio Martins, com -1,5ºC. Valores negativos também apareceram em São Mateus do Sul (-1,2ºC), Guarapuava (-0,7ºC) e Lapa (-0,1ºC).

Já a mínima mais alta foi nos municípios de Guaraqueçaba e Paranaguá, com 9,8ºC.

Geada no Paraná

O meteorologista do Simepar Fernando Mendes explica que, neste sábado, o Paraná está “vivendo uma situação de resfriamento mais significativo. Condição de temperatura muito baixa que favorece a formação de geadas em diversos setores, especialmente na metade sul, sendo que algumas porções mais ao norte tem chance de formar, entre Umuarama e Campo Mourão especialmente”, informou.

Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, geou. A temperatura mínima do município foi de 0,9ºC.

Pode gear em Curitiba no domingo?

O Dia dos Pais vai ser gelado em todo o estado. No domingo (11) a previsão do tempo ainda indica frio, com possibilidade de geada fraca em Curitiba e região metropolitana. Além da capital, as geadas são previstas em grande parte das regiões paranaenses.

Conforme o Simepar, nos setores da metade sul do Paraná, como União da Vitória e Pato Branco, são previstas geadas de intensidade moderada. Já no norte do estado, a previsão é de geada fraca em algumas localidades.

A previsão do tempo para Curitiba mostra mínima de 3ºC e máxima de 17ºC no domingo (11).

