Ruas de Curitiba têm bloqueios a partir desta terça para obras do Novo Inter 2

Por conta das obras do Lote 1 do Novo Inter 2, duas ruas de Curitiba vão ter bloqueios de trânsito a partir desta terça-feira (18), na região do bairro Santa Quitéria. Nesses trechos estão sendo realizados serviços de reciclagem de pavimento.

Os bloqueios acontecem na rua Curupaitis, entre Bocaiuva e a Ulisses Vieira, e na rua Ulisses Vieira, entre Bocaiuva e a Avenida Presidente Arthur Bernardes.

Inicialmente, o bloqueio será parcial na Ulisses Vieira, permitindo a passagem de ônibus em meia pista. A partir de quarta-feira (19), o fechamento será total para a conclusão dos trabalhos. A previsão de liberação completa das vias é no sábado (22).

Também serão executadas obras de drenagem no cruzamento das ruas Ulisses Vieira e Curupaitis, impactando o transporte coletivo.

Mudanças nas linhas de ônibus de Curitiba para obras do Novo Inter 2

Quatro linhas do transporte público terão desvios a partir desta quarta-feira (19) por conta das obras de drenagem. São elas:

701 – Fazendinha, 703 – Caiuá e 706 – Caiuá/Faz/Centro:

Sentido Centro: desvio pelas ruas Dom Orione, Ulisses Vieira, Fábio de Souza e Major França Gomes.

Sentido bairro: desvio pelas ruas João Alencar Guimarães, Fábio de Souza, Ulisses Vieira e Cel. Pretextato Pena Forte Taborda Ribas.

779 – V. Velha/Buriti:

Vindo do Buriti: desvio pelas ruas Fábio de Souza, Major França Gomes, Arthur Bernardes e Ulisses Vieira, até a estação-tubo Santa Quitéria.

Vindo da Vila Velha: desvio pela Major França Gomes, Arthur Bernardes e Ulisses Vieira, até a estação-tubo Santa Quitéria.

A Prefeitura orienta os motoristas e usuários do transporte público a planejarem os deslocamentos e utilizarem rotas alternativas durante o período de interdições.

O que são as obras do Novo Inter 2

As obras fazem parte do Lote 1 do Novo Inter 2, um dos projetos mais importantes de mobilidade em Curitiba. O objetivo é modernizar o sistema de transporte coletivo, garantindo maior eficiência e conforto para os usuários. O projeto inclui a requalificação de vias, implantação de novos pavimentos e melhorias na drenagem.