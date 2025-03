Supermercado da Grande Curitiba reinaugura após um “tapa” de R$ 3 milhões

Nesta quarta-feira (19), a rede de supermercados paranaense Condor reinaugura uma de suas mais tradicionais lojas da região metropolitana de Curitiba. Localizada em São José dos Pinhais, que comemora aniversário neste mesmo dia, a loja foi remodelada após um investimento robusto de R$ 3 milhões. Um evento marca a reabertura do espaço a partir das 8h.

Localizada na Rua Joaquim Nabuco, 1939, desde sua abertura em 1985, o espaço se consolidou como um importante centro de compras para a região.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, a revitalização surge como uma resposta às demandas crescentes dos consumidores por uma experiência de compra mais confortável e prática. “São José dos Pinhais nos acolheu muito bem e, neste ano, em que completamos 40 anos de presença na cidade, nada mais justo do que presentearmos nossos clientes com uma revitalização completa da nossa primeira loja no município”, disse.

Para o empresário, a reinauguração justamente no dia do aniversário da cidade é a reafirmação do compromisso da rede com os bons serviços e preços baixos. “Entregamos um ambiente sempre moderno, prático e atualizado de acordo com as necessidades do consumidor”, completou.

O Condor realizou uma atualização da comunicação visual e de suas gôndolas, criando um ambiente mais agradável e aconchegante para os clientes. A loja, que abrange uma área de 3200 metros quadrados de área de vendas, agora conta com balcões de refrigeração que utilizam gás glicol e CO2, reconhecidos por serem menos poluentes.

Entre as novidades, destaca-se o Mundo Bebidas, um espaço com uma grande variedade de alcoólicos e não-alcoólicos, nacionais e importados, além de cervejas especiais e de vinhos, inclusive com rótulos exclusivos de importação própria. O setor ganhou uma comunicação visual informativa sobre os produtos, organizados por categoria, que também oferecem educação sobre o consumo consciente.

A loja também conta com o Espaço Mundo Saudável Condor, que oferece uma grande variedade de produtos focados na saúde, bem estar e qualidade de vida, além de itens para pessoas com restrições alimentares.

O setor de perfumaria também passou por alterações e segue o estilo de free shop, com Espaço Mulher e Espaço Homem, posicionado estrategicamente na entrada da loja, e com material de comunicação específico.

Os clientes também poderão encontrar um açougue modernizado, que comunica claramente a variedade de cortes disponíveis. Para trazer ainda mais praticidade, foi ampliada a quantidade de bebidas geladas para consumo imediato, com a instalação de geladeiras na frente de caixa. Além disso, o espaço dedicado a perecíveis foi completamente revitalizado, garantindo mais conforto aos clientes.