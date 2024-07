A corrida noturna Rock and Run Mundo Livre ocasionará pontos de bloqueio e tráfego compartilhado, a partir das 20h30 deste sábado (27), em Curitiba. O trânsito em cerca de 30 ruas dos bairros Rebouças, Água Verde e Portão será afetado.

A Rock and Run Mundo Livre terá duas provas, de 5 km e de 10 km, que terão como ponto de largada e chegada a Ligga Arena.

Para garantir a segurança dos cerca de 3,5 mil participantes e dos motoristas, o evento terá apoio de agentes e monitores da Superintendência de Trânsito (Setran) da Prefeitura até às 21h30.

Prova dos 5 km: ruas Buenos Aires (Praça Afonso Botelho), Brasílio Itiberê, Nunes Machado, Chile, Mena Barreto Monclaro, Baltazar Carrasco dos Reis, Antônio Celli, Chile, Coronel Dulcídio, Almirante Gonçalves, Alferes Ângelo Sampaio, Avenida Água Verde, Professor Assis Gonçalves, José Cadilhe, Guilherme Pugsley, Brasílio Itiberê e Buenos Aires (Praça Afonso Botelho).

Prova dos 10 km: ruas Buenos Aires (Praça Afonso Botelho), Brasílio Itiberê, Nunes Machado, Presidente Kennedy, Augusto de Mari, Eduardo Carlos Pereira, Goiás, Professor Alfredo de Assis Gonçalves, Mato Grosso, Guilherme Pusgley, Dom Pedro I, Castro, José Cadilhe, Guilherme Pusgley, Brasílio Itiberê e Buenos Aires (Praça Afonso Botelho).

Com os bloqueios, 13 linhas de ônibus terão desvio de itinerário entre às 17 horas e 23 horas. Confira mais informações no site da Urbs.

