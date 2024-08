Ruas de bairro de Curitiba mudam de sentido nesta terça-feira; saiba onde

Atenção, motoristas! Duas importantes vias no bairro São Lourenço, em Curitiba, passam a ter sentido duplo de circulação a partir das 11h desta terça-feira (13). A mudança, segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), será implementada para melhorar a fluidez viária na região.

Com a alteração, a Rua Evaldo Wendler terá sentido duplo de circulação entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme. Da mesma forma, a Travessa Pio XXI também passará a ter sentido duplo de circulação entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas.

Linhas de ônibus

Com as alterações no trânsito da região, as linhas de ônibus 020 – Interbairros ll (horário) e 177 – Cabral / PQ. Tanguá (domingo) terão mudanças na próxima semana, a partir do dia 24/8.

