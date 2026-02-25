Obra em Curitiba vai criar novo sentido e nova rotatória em rua ao lado de shopping

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das principais vias de acesso ao estacionamento do Shopping Estação, no bairro Rebouças, em Curitiba, está prestes a passar por uma transformação significativa. A partir desta quinta-feira (26), a Rua Rockefeller, no trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Silva Jardim, entra em obras para se tornar mão dupla, modificando um importante corredor de circulação da região central.

A intervenção, que integra o Lote 2.3 do BRT Leste-Oeste e do programa PRO Curitiba, prevê a construção de uma rotatória próxima à entrada de veículos do shopping, facilitando o fluxo entre as duas importantes vias. Segundo a prefeitura de Curitiba, após a conclusão das obras, os motoristas poderão acessar a Avenida Sete de Setembro a partir da Silva Jardim pela Rockefeller, trajeto que atualmente não é permitido devido ao sentido único da via.

Para os frequentadores do Shopping Estação e estabelecimentos da região, a boa notícia é que não haverá bloqueio total da via durante os trabalhos. A prefeitura garante que o acesso aos prédios, lojistas e clientes será mantido durante todo o período de intervenção.

As obras incluem uma série de melhorias na infraestrutura local: manutenção da pavimentação, retirada da divisão física entre as pistas, ajustes nas calçadas, implementação de nova sinalização e adequação dos sistemas de treinamento. Todas essas mudanças visam otimizar a circulação na região central da capital paranaense.

Como é hoje, e como deve ficar

Atualmente, a Rua Rockefeller opera apenas no sentido Sete de Setembro para Silva Jardim. Com a alteração, o fluxo será bidirecionado, criando uma nova opção de trajeto para quem circula pelo Centro de Curitiba, especialmente em direção à Sete de Setembro, uma das principais artérias da cidade.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉