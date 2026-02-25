Curitiba retoma pagamento por celular e relógio no transporte público

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O transporte coletivo de Curitiba voltará a aceitar o pagamento da tarifa por meio de celulares e relógios inteligentes a partir do próximo domingo (1/3). A modalidade, que utiliza cartões virtuais e tecnologia de aproximação (NFC), estará disponível em todos os 1.300 ônibus e 330 estações-tubo da capital.

O sistema havia sido suspenso em abril de 2024 após a detecção de um esquema de fraudes envolvendo a venda irregular de passagens. Durante o período de suspensão, a Urbanização de Curitiba (Urbs) trabalhou com instituições bancárias, empresas de aplicativos e bandeiras de cartões para reforçar os protocolos de segurança na geração de carteiras virtuais.

Uma das principais medidas adotadas foi a otimização do processamento das transações, reduzindo o intervalo entre a realização da operação e sua efetiva análise no sistema. Isso permite um registro mais ágil das negativas, fortalecendo o controle antifraude.

Como utilizar o pagamento por aproximação

Para usar a funcionalidade, é necessário um aparelho com tecnologia NFC e um cartão de crédito/débito cadastrado no Google Wallet, Apple Pay ou Samsung Pay. O usuário deve desbloquear o dispositivo, aproximá-lo do validador e aguardar a confirmação. Não é necessário digitar senha para valores de passagem.

Além dos cartões virtuais, o sistema de transporte de Curitiba continua aceitando cartões físicos de débito e crédito, cartões-transporte Urbs e dinheiro em terminais e estações-tubo. A tarifa atual é de R$ 6, com acréscimo de R$ 0,13 para pagamentos com cartões de débito, crédito e carteiras digitais.